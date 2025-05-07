07 мая 2025

Белоусов успокоил россиян на фоне массовых налетов БПЛА Украины. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Белоусов успокоил россиян на фоне массовых налетов БПЛА Украины
Белоусов успокоил россиян на фоне массовых налетов БПЛА Украины Фото:
новость из сюжета
Киев атакует Россию в канун 9 Мая

Россия уже отразила вражеские атаки беспилотников со стороны Украины. Об этом сообщил Министр обороны Андрей Белоусов.

«При встрече с Белоусовым уточнил у него, сможем ли мы отбиться от украинских налетов в эти праздничные дни. — Без всякого сомнения. Уже отбились», — сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем telegram-канале.

Атаки украинских беспилотников участились накануне трехдневного перемирия и празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новых указаний по перемирию не поступало, а позиция России по ответным мерам остается прежней. В ночь на 7 мая системы ПВО уже уничтожили не менее 14 БПЛА, летевших в сторону Москвы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия уже отразила вражеские атаки беспилотников со стороны Украины. Об этом сообщил Министр обороны Андрей Белоусов. «При встрече с Белоусовым уточнил у него, сможем ли мы отбиться от украинских налетов в эти праздничные дни. — Без всякого сомнения. Уже отбились», — сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем telegram-канале. Атаки украинских беспилотников участились накануне трехдневного перемирия и празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новых указаний по перемирию не поступало, а позиция России по ответным мерам остается прежней. В ночь на 7 мая системы ПВО уже уничтожили не менее 14 БПЛА, летевших в сторону Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...