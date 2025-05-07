Песков ответил на вопрос URA.RU о новом ударе «Орешником»

Новых указаний по трехдневному перемирию в дни 80-летия Победы не поступало. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, будет ли Россия отвечать на атаки украинских беспилотников по регионам новым ударом «Орешника».
«В данном случае нечего комментировать. Позиция наша по перемирию хорошо известна, все указания даны, никаких новых элементов здесь нет», — заявил Песков.
Последние дни ВСУ активизировали атаки беспилотниками, в том числе в Московском регионе. Так, в ночь на 7 мая ПВО уничтожила не менее 14 БПЛА, летевших в сторону столицы, сообщил мэр Сергей Собянин. Все это происходит в преддверии трехдневного перемирия и масштабного празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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