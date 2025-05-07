Сколько зарабатывают менеджеры по продажам в Кургане

Профессия менеджера по продажам стабильно входит в число самых востребованных в Кургане. Исследование 157 вакансий на HeadHunter раскрывает, как отличаются зарплаты, требования и перспективы в зависимости от опыта и отрасли. Подробности в материале URA.RU.
Менеджеры по продажам остаются одной из самых востребованных профессий в Кургане. На основе анализа 157 вакансий с портала HeadHunter можно выделить ключевые тенденции по зарплатам, требованиям и обязанностям. Основные обязанности включают работу с клиентами через холодные и теплые звонки, консультации, заключение договоров, развитие клиентской базы, выполнение планов продаж и ведение отчетности. Часто работодатели требуют готовности к командировкам или гибридному формату работы. Большинство вакансий (60%) допускают отсутствие опыта, но для позиций с зарплатой от 100 000 рублей чаще требуется опыт 1–3 года. Ключевые навыки, такие как коммуникабельность, грамотная речь, знание ПК и стрессоустойчивость, остаются обязательными для всех уровней.
Зарплаты менеджеров по продажам в Кургане демонстрируют значительный разброс. Наименьший уровень оплаты труда начинается от 40 000 рублей, как, например, в вакансии от Rolling Moto по продаже мототехники. Верхняя граница достигает 280 000 рублей в компаниях, требующих узкоспециализированных навыков, таких как ООО «Проектно-инжиниринговая компания Корунд», где нужен опыт 3–6 лет в продажах промышленного оборудования. Средний доход варьируется в пределах 75 000–90 000 рублей, объединяя как стартовые позиции, так и предложения для опытных специалистов. Большинство работодателей (70%) указывают зарплату «на руки», а верхние значения в диапазоне 150 000–280 000 рублей характерны для B2B-сегмента, включая строительство, промышленность и банковские услуги.
Среди компаний, предлагающих высокие зарплаты, выделяются ООО «Проектно-инжиниринговая компания Корунд» с доходами до 280 000 рублей, ООО «Микробор», где зарплата стартует от 100 000 рублей для специалистов по продаже металлорежущего инструмента, и ООО «Легалтэк», предлагающее от 80 000 рублей за работу в сфере юридических услуг. Эти примеры показывают, что наиболее конкурентные предложения связаны с нишевыми отраслями, где требуются не только навыки продаж, но и техническая грамотность.
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