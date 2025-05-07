07 мая 2025

Когда в Тобольске отключат отопление

В Тобольске с 10 мая начнут отключать отопление
© Служба новостей «URA.RU»
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После в городе начнется подготовка к следующему отопительному сезону
После в городе начнется подготовка к следующему отопительному сезону Фото:

В Тобольске (Тюменская область) с 10 мая начинается поэтапное отключение отопления. Об этом сообщили в мэрии города.

«С 10 мая в Тобольске стартует поэтапное отключение отопления», — сообщается в telegram-канале тобольской администрации. Уточняется, что сразу после этого начнется  подготовка города к следующему отопительному сезону.

В рамках предстоящих работ в Тобольске планируется модернизация ключевых объектов теплоснабжения, замена устаревшего оборудования, а также реконструкция и ремонт тепловых сетей. К мероприятиям приступят специалисты СУЭНКО.

Ранее сообщалось, что в жилых домах Тюмени отопление планируют отключить 9–10 мая. При этом в Тюменском районе тепло из домов начнет уходить позднее — с 12 мая.

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В Тобольске (Тюменская область) с 10 мая начинается поэтапное отключение отопления. Об этом сообщили в мэрии города. «С 10 мая в Тобольске стартует поэтапное отключение отопления», — сообщается в telegram-канале тобольской администрации. Уточняется, что сразу после этого начнется  подготовка города к следующему отопительному сезону. В рамках предстоящих работ в Тобольске планируется модернизация ключевых объектов теплоснабжения, замена устаревшего оборудования, а также реконструкция и ремонт тепловых сетей. К мероприятиям приступят специалисты СУЭНКО. Ранее сообщалось, что в жилых домах Тюмени отопление планируют отключить 9–10 мая. При этом в Тюменском районе тепло из домов начнет уходить позднее — с 12 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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