Когда в Тобольске отключат отопление

В Тобольске (Тюменская область) с 10 мая начинается поэтапное отключение отопления. Об этом сообщили в мэрии города.
«С 10 мая в Тобольске стартует поэтапное отключение отопления», — сообщается в telegram-канале тобольской администрации. Уточняется, что сразу после этого начнется подготовка города к следующему отопительному сезону.
В рамках предстоящих работ в Тобольске планируется модернизация ключевых объектов теплоснабжения, замена устаревшего оборудования, а также реконструкция и ремонт тепловых сетей. К мероприятиям приступят специалисты СУЭНКО.
Ранее сообщалось, что в жилых домах Тюмени отопление планируют отключить 9–10 мая. При этом в Тюменском районе тепло из домов начнет уходить позднее — с 12 мая.
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