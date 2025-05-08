«Известия»: Украина придумала план со срывом парада Победы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина намерена сорвать проведение парада Победы в Москве
Украина намерена сорвать проведение парада Победы в Москве Фото:
новость из сюжета
Киев атакует Россию в канун 9 Мая

Украина намерена сорвать проведение парада Победы в Москве, чтобы создать впечатление международной изоляции России. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Киев хочет сорвать парад, чтобы создать видимость изоляции России», — пояснил Блохин планы украинских властей. Его слова передает газета «Известия».

Военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что Украина не приняла объявленное Россией перемирие, а ситуация на линии фронта остается напряженной. Специалист подчеркнул, что сохраняется опасность террористических актов и деятельности украинских агентов на территории России. По его словам, несмотря на высокую готовность Москвы к возможным атакам, риск по-прежнему актуален для других регионов страны.

В преддверии празднования 80-летия Дня Победы в России начал действовать режим перемирия, введенный по указу президента Владимира Путина. Как сообщается в официальном заявлении, прекращение огня носит гуманитарный характер: оно стартовало в полночь с 7 на 8 мая и будет действовать вплоть до полуночи с 10 на 11 мая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина намерена сорвать проведение парада Победы в Москве, чтобы создать впечатление международной изоляции России. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. «Киев хочет сорвать парад, чтобы создать видимость изоляции России», — пояснил Блохин планы украинских властей. Его слова передает газета «Известия». Военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что Украина не приняла объявленное Россией перемирие, а ситуация на линии фронта остается напряженной. Специалист подчеркнул, что сохраняется опасность террористических актов и деятельности украинских агентов на территории России. По его словам, несмотря на высокую готовность Москвы к возможным атакам, риск по-прежнему актуален для других регионов страны. В преддверии празднования 80-летия Дня Победы в России начал действовать режим перемирия, введенный по указу президента Владимира Путина. Как сообщается в официальном заявлении, прекращение огня носит гуманитарный характер: оно стартовало в полночь с 7 на 8 мая и будет действовать вплоть до полуночи с 10 на 11 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...