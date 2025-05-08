В Британии сделали неожиданное заявление о «русском блефе»

Бывший коммодор ВМФ Великобритании: Россия показала несостоятельность НАТО
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Россия продемонстрировала, что НАТО является бумажным тигром, заявили в Британии
Россия продемонстрировала, что НАТО является бумажным тигром, заявили в Британии Фото:

Россия показала полную несостоятельность НАТО. С таким заявлением выступил бывший коммодор Королевского военно-морского флота (ВМФ) Великобритании Стив Джерми. По мнению военного в отставке, Запад допустил серьезную ошибку, не прислушавшись к предупреждениям Москвы и не учитывая ее интересы в сфере национальной безопасности.

«Люди говорили, что русские блефуют. Они никогда не блефовали. Они сделали именно то, о чем говорили», — заявил Джерми в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. По словам военного в отставке, странам Запада следовало бы внимательнее относиться к сигналам из Москвы и учитывать российские интересы еще до начала конфликта на Украине.

Он заявил, что Запад пересек красную черту, приступив к расширению своего влияния на территории Украины. «Они (Россия. — прим. URA.RU) продемонстрировали, что НАТО на самом деле является бумажным тигром», — отметил Джерми.

Ранее появлялась информация о том, что в НАТО и Европейском союзе осуществляются инициативы, направленные на подготовку западных государств к вероятному прямому военному конфликту с Россией. Как сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, это обосновывается русофобскими измышлениями.

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Россия показала полную несостоятельность НАТО. С таким заявлением выступил бывший коммодор Королевского военно-морского флота (ВМФ) Великобритании Стив Джерми. По мнению военного в отставке, Запад допустил серьезную ошибку, не прислушавшись к предупреждениям Москвы и не учитывая ее интересы в сфере национальной безопасности. «Люди говорили, что русские блефуют. Они никогда не блефовали. Они сделали именно то, о чем говорили», — заявил Джерми в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. По словам военного в отставке, странам Запада следовало бы внимательнее относиться к сигналам из Москвы и учитывать российские интересы еще до начала конфликта на Украине. Он заявил, что Запад пересек красную черту, приступив к расширению своего влияния на территории Украины. «Они (Россия. — прим. URA.RU) продемонстрировали, что НАТО на самом деле является бумажным тигром», — отметил Джерми. Ранее появлялась информация о том, что в НАТО и Европейском союзе осуществляются инициативы, направленные на подготовку западных государств к вероятному прямому военному конфликту с Россией. Как сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, это обосновывается русофобскими измышлениями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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