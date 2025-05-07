07 мая 2025

В Тюменской области резко ухудшилась ситуация с паводком. Видео

Вода в Абатском районе за сутки поднялась на полметра
© Служба новостей «URA.RU»
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За сутки вода в р. Ишим поднялась на полметра
За сутки вода в р. Ишим поднялась на полметра Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Абатском районе Тюменской области уровень воды в р. Ишим за сутки поднялся на полметра, достигнув отметки 939 см. Об этом в своем telegram-канале заявил глава региона Александр Моор. Он уточнил, что до рекордных значений паводка 2017 года остается еще около двух метров.

«Волна паводка на реке Ишим пришла в Абатский район. За сутки уровень воды поднялся там сразу на полметра, он составляет 939 см. До значений 2017 года остаётся около двух метров», — отметил Моор в своей публикации.

Он уточнил, что участок федеральной трассы Р-402, к которому вплотную приблизилась вода, укреплен насыпями высотой до метра. Пока дороге ничего не угрожает.

Ранее губернатор Александр Моор сообщал, что пик паводка сместился в Абатский район, где уровень воды может приблизиться к рекордным значениям 2017 года — тогда максимум составлял 1148 см. Из-за этого там прошла эвакуация местных жителей.

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В Абатском районе Тюменской области уровень воды в р. Ишим за сутки поднялся на полметра, достигнув отметки 939 см. Об этом в своем telegram-канале заявил глава региона Александр Моор. Он уточнил, что до рекордных значений паводка 2017 года остается еще около двух метров. «Волна паводка на реке Ишим пришла в Абатский район. За сутки уровень воды поднялся там сразу на полметра, он составляет 939 см. До значений 2017 года остаётся около двух метров», — отметил Моор в своей публикации. Он уточнил, что участок федеральной трассы Р-402, к которому вплотную приблизилась вода, укреплен насыпями высотой до метра. Пока дороге ничего не угрожает. Ранее губернатор Александр Моор сообщал, что пик паводка сместился в Абатский район, где уровень воды может приблизиться к рекордным значениям 2017 года — тогда максимум составлял 1148 см. Из-за этого там прошла эвакуация местных жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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