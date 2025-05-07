В Абатском районе Тюменской области уровень воды в р. Ишим за сутки поднялся на полметра, достигнув отметки 939 см. Об этом в своем telegram-канале заявил глава региона Александр Моор. Он уточнил, что до рекордных значений паводка 2017 года остается еще около двух метров.
«Волна паводка на реке Ишим пришла в Абатский район. За сутки уровень воды поднялся там сразу на полметра, он составляет 939 см. До значений 2017 года остаётся около двух метров», — отметил Моор в своей публикации.
Он уточнил, что участок федеральной трассы Р-402, к которому вплотную приблизилась вода, укреплен насыпями высотой до метра. Пока дороге ничего не угрожает.
Ранее губернатор Александр Моор сообщал, что пик паводка сместился в Абатский район, где уровень воды может приблизиться к рекордным значениям 2017 года — тогда максимум составлял 1148 см. Из-за этого там прошла эвакуация местных жителей.
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