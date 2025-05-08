«РВ»: ВСУ снова пытаются прорваться в Россию

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ВСУ снова пытаются прорваться в Курскую область
ВСУ снова пытаются прорваться в Курскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сегодня утром пехотные подразделения Вооруженных Сил Украины (ВСУ) из Сумской области предприняли активные действия, направленные на прорыв в населенный пункт Теткино, Курская область. Отмечается, что украинские войска пытаются поддержать оставшиеся на окраинах штурмовые группы.

«Враг снова наступает, пытаясь взять курское Теткино», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По их информации, в районе населенного пункта Будки бронегруппа ВСУ также предприняла атаку в направлении Теткино. В ходе столкновений часть техники противника была уничтожена.

В то же время сообщается, что российские десантные войска проводят зачистку улицы Чапаева в Теткино, где продолжаются ожесточенные бои. Ситуация остается напряженной, обе стороны применяют тяжелое вооружение и стремятся укрепить свои позиции.

Попытки ВСУ прорваться в район Теткино фиксируются уже не впервые: ранее военные корреспонденты сообщали о сосредоточении украинских сил и техники у границы с Курской областью и неоднократных атаках в этом направлении. В начале мая российские военные уже отражали попытки проникновения украинских подразделений, уничтожая технику противника и не допуская продвижения через границу.

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Сегодня утром пехотные подразделения Вооруженных Сил Украины (ВСУ) из Сумской области предприняли активные действия, направленные на прорыв в населенный пункт Теткино, Курская область. Отмечается, что украинские войска пытаются поддержать оставшиеся на окраинах штурмовые группы. «Враг снова наступает, пытаясь взять курское Теткино», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По их информации, в районе населенного пункта Будки бронегруппа ВСУ также предприняла атаку в направлении Теткино. В ходе столкновений часть техники противника была уничтожена. В то же время сообщается, что российские десантные войска проводят зачистку улицы Чапаева в Теткино, где продолжаются ожесточенные бои. Ситуация остается напряженной, обе стороны применяют тяжелое вооружение и стремятся укрепить свои позиции. Попытки ВСУ прорваться в район Теткино фиксируются уже не впервые: ранее военные корреспонденты сообщали о сосредоточении украинских сил и техники у границы с Курской областью и неоднократных атаках в этом направлении. В начале мая российские военные уже отражали попытки проникновения украинских подразделений, уничтожая технику противника и не допуская продвижения через границу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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