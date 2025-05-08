Председатель КНР Си Цзиньпин оценил вклад народов России и Китая в победу над нацизмом. Он отметил, что во время Второй мировой войны обе страны защищали мир и справедливость.
«80 с лишним лет назад народы Китая и Россия плечом к плечу сражались на азиатском и европейском фронтах», — рассказал председатель. Он добавил, что обе страны вместе отстояли мир и справедливость во всем мире. Москва и Пекин также намерены совместно защищать правду о событиях Второй мировой войны. Слова Си Цзиньпина прозвучали на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву для участия в торжествах, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Самолет лидера Китая приземлился в аэропорту Внуково-2 около 18:00 по московскому времени 7 мая. Путин также выразил желание посетить Китай для участия в праздновании годовщины победы над милитаристской Японией. Его визит намечен на конец августа — начало сентября.
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