В Херсонской области в результате удара ВСУ погибла женщина

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ВСУ ударили рядом с домом одной из местных жительниц (архивное фото)
ВСУ ударили рядом с домом одной из местных жительниц (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Херсонской области погибла жительница поселка Днепряны в результате удара, нанесенного украинскими формированиями. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. 

«В Днепрянах от удара украинских боевиков погибла мирная жительница», — написал глава региона в своем telegram-канале. Он добавил, что женщина погибла на пороге собственного дома в результате попадания осколков снаряда ВСУ.

Сальдо отметил, что трагедия произошла накануне Дня Победы, несмотря на ранее объявленное Путиным прекращении огня. Киевские власти вновь продемонстрировали отсутствие уважения к памятным датам и элементарным принципам чести, отметил губернатор.

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В Херсонской области погибла жительница поселка Днепряны в результате удара, нанесенного украинскими формированиями. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.  «В Днепрянах от удара украинских боевиков погибла мирная жительница», — написал глава региона в своем telegram-канале. Он добавил, что женщина погибла на пороге собственного дома в результате попадания осколков снаряда ВСУ. Сальдо отметил, что трагедия произошла накануне Дня Победы, несмотря на ранее объявленное Путиным прекращении огня. Киевские власти вновь продемонстрировали отсутствие уважения к памятным датам и элементарным принципам чести, отметил губернатор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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