В Херсонской области погибла жительница поселка Днепряны в результате удара, нанесенного украинскими формированиями. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«В Днепрянах от удара украинских боевиков погибла мирная жительница», — написал глава региона в своем telegram-канале. Он добавил, что женщина погибла на пороге собственного дома в результате попадания осколков снаряда ВСУ.
Сальдо отметил, что трагедия произошла накануне Дня Победы, несмотря на ранее объявленное Путиным прекращении огня. Киевские власти вновь продемонстрировали отсутствие уважения к памятным датам и элементарным принципам чести, отметил губернатор.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.