Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по территории Херсонской области. Целью противника стал рынок в городе Алешки. Били ВСУ FPV-дронами по мирным жителям. В результате происшествия погибло восемь человек, еще несколько десятков пострадали. Что известно об атаке противника и пострадавших — в материале URA.RU.
Что известно об атаке ВСУ по рынку
ВСУ били по мирным жителям
Около 9:30 утра ВСУ совершили массированную атаку по целям вблизи центрального рынка города Алешки (Херсонская область). Противник ударил по гражданским при помощи FPV-дронов, сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, на место прибыли все экстренные службы.
Погибшие и пострадавшие
Как сообщал Сальдо, число погибших в результате атаки, предварительно, составляет не менее семи человек. Свыше 20 получили ранения.
Как позже уточнили в министерстве здравоохранения Херсонской области, семь мирных жителей, в результате атаки были госпитализированы. По словам главы регионального ведомства Елены Борчаниновой, один из пострадавших скончался в карете скорой помощи из-за потери крови.
Второй удар ВСУ
Вооруженные силы Украины спустя время после первой атаки вновь применили FPV-дроны для удара по региону. По словам Сальдо, противник использовал беспилотники-камикадзе для нанесения повторных ударов по выжившим.
Удары противника спланированы
По словам главы Херсонской области, войска противника с 30 апреля усилили обстрелы населенных пунктов региона у берегов Днепра. Он отметил, что украинские солдаты сбрасывали снаряды на дома руководителей муниципальных управлений.
Также все последние месяцы ВСУ целенаправленно били по каретам скорой помощи, что спровоцировало их дефицит. Сейчас, по словам Сальдо, не хватает машин скорой помощи для вывоза раненых.
Реакция на атаку
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал атаку ВСУ по Алешкам преднамеренным актом покушения на мирных граждан России. Он отметил, что удар по рынку был «не слепым», а спланированным и выверенным. «Атаку нанесли, практически глядя в глаза жертв через камеры беспилотников, в момент наибольшего наполнения людьми рынка в выходной праздничный день. Ни о какой случайности не может быть и речи», — заявил Мирошник ТАСС.
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