Захарова: Трамп стремится вернуть американцев к событиям Второй мировой войны

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Захарова считает, что американцы полностью отрешены от настоящего духа победы
Захарова считает, что американцы полностью отрешены от настоящего духа победы Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала попытки президента США Дональда Трампа напомнить американцам о роли их страны во Второй мировой войне. По ее мнению, это свидетельствует о полном отрыве населения США от реальной истории.

«Трамп пытается вернуть народ США в историю Второй мировой», — пишет она в своем telegram-канале. Она добавила, что Трамп пытается говорить об отсутствии у современных американцев понимания истинного значения подвига их предков. Эта ситуация демонстрирует разрыв между официальной пропагандой и реальным историческим сознанием граждан США.

Дипломат отметила, что на государственном уровне в США создана видимость сохранения памяти о войне через музеи и памятники. Несмотря на наличие мемориалов и фильмов, американцы утратили связь с подлинным духом тех событий.

Дональд Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. Американский лидер отметил ежедневную дань уважения граждан США тем, кто пожертвовал жизнью ради свободы и сохранения западной цивилизации.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала попытки президента США Дональда Трампа напомнить американцам о роли их страны во Второй мировой войне. По ее мнению, это свидетельствует о полном отрыве населения США от реальной истории. «Трамп пытается вернуть народ США в историю Второй мировой», — пишет она в своем telegram-канале. Она добавила, что Трамп пытается говорить об отсутствии у современных американцев понимания истинного значения подвига их предков. Эта ситуация демонстрирует разрыв между официальной пропагандой и реальным историческим сознанием граждан США. Дипломат отметила, что на государственном уровне в США создана видимость сохранения памяти о войне через музеи и памятники. Несмотря на наличие мемориалов и фильмов, американцы утратили связь с подлинным духом тех событий. Дональд Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. Американский лидер отметил ежедневную дань уважения граждан США тем, кто пожертвовал жизнью ради свободы и сохранения западной цивилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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