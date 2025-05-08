Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала попытки президента США Дональда Трампа напомнить американцам о роли их страны во Второй мировой войне. По ее мнению, это свидетельствует о полном отрыве населения США от реальной истории.
«Трамп пытается вернуть народ США в историю Второй мировой», — пишет она в своем telegram-канале. Она добавила, что Трамп пытается говорить об отсутствии у современных американцев понимания истинного значения подвига их предков. Эта ситуация демонстрирует разрыв между официальной пропагандой и реальным историческим сознанием граждан США.
Дипломат отметила, что на государственном уровне в США создана видимость сохранения памяти о войне через музеи и памятники. Несмотря на наличие мемориалов и фильмов, американцы утратили связь с подлинным духом тех событий.
Дональд Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. Американский лидер отметил ежедневную дань уважения граждан США тем, кто пожертвовал жизнью ради свободы и сохранения западной цивилизации.
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