В Европе сообщили, когда будет введен новый пакет санкций против России

Европейская комиссия планирует утвердить семнадцатый пакет санкций в отношении России к 20 мая. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.
«Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая», — сообщила Каллас. Такое заявление она сделала на брифинге для представителей СМИ, который состоялся после совещания министров иностранных дел стран ЕС в Варшаве.
Ранее Bloomberg сообщал, что новый пакет санкций будет направлен против «теневого» флота российских нефтяных танкеров. Он затронет около 150 судов, а также 60 физических и юридических лиц.
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