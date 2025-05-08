В Европе сообщили, когда будет введен новый пакет санкций против России

Каллас: Еврокомиссия примет 17-й пакет санкций против России к 20 мая
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Каллас заявила о намерении подготовить пакет санкций к 20 мая
Каллас заявила о намерении подготовить пакет санкций к 20 мая Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейская комиссия планирует утвердить семнадцатый пакет санкций в отношении России к 20 мая. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

«Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая», — сообщила Каллас. Такое заявление она сделала на брифинге для представителей СМИ, который состоялся после совещания министров иностранных дел стран ЕС в Варшаве.

Ранее Bloomberg сообщал, что новый пакет санкций будет направлен против «теневого» флота российских нефтяных танкеров. Он затронет около 150 судов, а также 60 физических и юридических лиц.

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Европейская комиссия планирует утвердить семнадцатый пакет санкций в отношении России к 20 мая. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас. «Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая», — сообщила Каллас. Такое заявление она сделала на брифинге для представителей СМИ, который состоялся после совещания министров иностранных дел стран ЕС в Варшаве. Ранее Bloomberg сообщал, что новый пакет санкций будет направлен против «теневого» флота российских нефтяных танкеров. Он затронет около 150 судов, а также 60 физических и юридических лиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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