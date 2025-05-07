Жители ХМАО проявили креативность, поздравляя главу региона Руслана Кухарука с 46-летием. Дети из Нефтеюганского отсалютовали губернатору тройным «ура», рэпер Антон Хралович записал песню и снял на нее видеоклип с участием известных сургутян, а ветеран связала ему носки. Журналисты URA.RU собрали подборку самых необычных подарков югорчан.
Тройное «ура!»
Череду необычных поздравлений открыли дети из поселка Пойковский. Глава Нефтеюганского района Алла Бочко выложила на своей странице видеозапись детского парада Победы. Малыши трижды отсалютовали губернатору.
Видео: telegram-канал Аллы Бочко
Поздравительный фристайл
Трек «про день рождения, который раз в году» записал сургутский рэпер Антон Хралович под аккомпанемент баяна. «На календаре 8 мая, и на это не взирая на работе Руслан Николаевич Кухарук. Он вообще всегда там, если вы не знали вдруг», — поздравил он главу региона в своем традиционном стиле.
К поздравлению Храловича присоединились учителя, врачи, общественники и простые горожане. Из числа сургутских VIP в клипе засветилась пилотажная группа Барсы во главе с Иваном Барсовым (сыном богатейшего депутата Евгения Барсова), а также худрук городской филармонии Яков Черняк (тестем мэра Максима Слепова).
Видео: страница Антона Храловича «Вконтакте»
Самый теплый подарок
Самым теплым (во всех смыслах) и душевным стал подарок ветерана Ольги Поповой, ровесницы Победы, которая тоже родилась 8 мая. Она связала губернатору и всей его семье шерстяные носки.
Видео: telegram-канал Руслана Кухарука
Ранее URA.RU опубликовало мини-интервью с главой региона, в котором Руслан Кухарук рассказал о самом запоминающемся подарке из детства. Губернатор проводит свой день рождения в Ханты-Мансийске, встречается с ветеранами и готовится к празднованию Дня Победы.
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