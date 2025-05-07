07 мая 2025

«Буду вместе с земляками»: губернатор ХМАО рассказал URA.RU, как отметит свой день рождения

Губернатор ХМАО в свой день рождения навестит ветеранов в Ханты-Мансийске
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатору ХМАО Руслану Кухаруку 8 мая исполнилось 46 лет
Губернатору ХМАО Руслану Кухаруку 8 мая исполнилось 46 лет Фото:

Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслану Кухаруку 8 мая исполнилось 46 лет. Это его первый день рождения в статусе главы региона. В мини-интервью он поделился с URA.RU своими планами и рассказал о семейных традициях, ожидании Дня Победы и самом запомнившемся подарке, который получил на день рождения.

Руслан Николаевич, как Вы относитесь к своему дню рождения? Учитывая, что он 8 мая, в канун Дня Победы...

Для меня 8 мая — это, прежде всего, день, стоящий в преддверии великого праздника, Дня Победы. Это дата, которая неразрывно связана с памятью о подвиге нашего народа, о тех, кто отстоял нашу Родину. Мой дед, Иван Григорьевич, был фронтовиком, прошел всю Великую Отечественную, участвовал в освобождении Берлина и завершил свой боевой путь на Дальнем Востоке, в Маньчжурии.

Эта личная семейная история, безусловно, накладывает особый отпечаток на восприятие этих майских дней. Поэтому мой день рождения всегда проходит в особой атмосфере, наполненной чувством глубокого уважения к этой священной дате и гордости за наших предков.

Какой самый необычный подарок Вы получали? Или самый запомнившийся?

Знаете, по-настоящему дороги не столько сами подарки, сколько внимание и искренние чувства, которые за ними стоят. Особенно ценны моменты, связанные с благодарностью людей, когда видишь результаты своей работы.

Если же говорить о самом запомнившемся подарке из детства, то это, пожалуй, футбольный мяч, который подарили родители. Были и другие вещи, возможно, более значимые — тот же велосипед, например, — но именно мяч запомнился. Помню, как потом всем двором играли им в футбол.

Где планируете провести свой день рождения? Как Вы обычно его отмечаете, есть ли какие-то семейные традиции?

8 мая я буду в Ханты-Мансийске. Этот день, как канун важнейшего праздника страны, всегда наполнен официальными мероприятиями: встречами с ветеранами, общественниками, участием в патриотических акциях. Неотъемлемой частью стала и традиция последних лет — в этот день я обязательно навещаю одного из наших уважаемых ветеранов. Эти встречи, наполненные искренностью и теплом, по-настоящему дороги.

А 9 мая я, как и все жители страны, присоединюсь к праздничным мероприятиям. Рад, что в этом году «Бессмертный полк» вновь пройдёт очно в городах и посёлках Югры. В юбилейный год 80-летия Победы быть рядом с земляками, разделяя общее чувство благодарности, — особенно значимо. А уже вечером, традиционно, приму поздравления от родных и близких.

Губернатор с раннего утра принимает поздравления югорчан

«Руслан Николаевич в течение дня будет ждать звонка полпреда президента в УрФО. Артем Жога лично поздравляет каждого уральского губернатора с днем рождения», — сообщил URA.RU источник, знакомый с традициями уральского полпредства.

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Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслану Кухаруку 8 мая исполнилось 46 лет. Это его первый день рождения в статусе главы региона. В мини-интервью он поделился с URA.RU своими планами и рассказал о семейных традициях, ожидании Дня Победы и самом запомнившемся подарке, который получил на день рождения. Руслан Николаевич, как Вы относитесь к своему дню рождения? Учитывая, что он 8 мая, в канун Дня Победы... Для меня 8 мая — это, прежде всего, день, стоящий в преддверии великого праздника, Дня Победы. Это дата, которая неразрывно связана с памятью о подвиге нашего народа, о тех, кто отстоял нашу Родину. Мой дед, Иван Григорьевич, был фронтовиком, прошел всю Великую Отечественную, участвовал в освобождении Берлина и завершил свой боевой путь на Дальнем Востоке, в Маньчжурии. Эта личная семейная история, безусловно, накладывает особый отпечаток на восприятие этих майских дней. Поэтому мой день рождения всегда проходит в особой атмосфере, наполненной чувством глубокого уважения к этой священной дате и гордости за наших предков. Какой самый необычный подарок Вы получали? Или самый запомнившийся? Знаете, по-настоящему дороги не столько сами подарки, сколько внимание и искренние чувства, которые за ними стоят. Особенно ценны моменты, связанные с благодарностью людей, когда видишь результаты своей работы. Если же говорить о самом запомнившемся подарке из детства, то это, пожалуй, футбольный мяч, который подарили родители. Были и другие вещи, возможно, более значимые — тот же велосипед, например, — но именно мяч запомнился. Помню, как потом всем двором играли им в футбол. Где планируете провести свой день рождения? Как Вы обычно его отмечаете, есть ли какие-то семейные традиции? 8 мая я буду в Ханты-Мансийске. Этот день, как канун важнейшего праздника страны, всегда наполнен официальными мероприятиями: встречами с ветеранами, общественниками, участием в патриотических акциях. Неотъемлемой частью стала и традиция последних лет — в этот день я обязательно навещаю одного из наших уважаемых ветеранов. Эти встречи, наполненные искренностью и теплом, по-настоящему дороги. А 9 мая я, как и все жители страны, присоединюсь к праздничным мероприятиям. Рад, что в этом году «Бессмертный полк» вновь пройдёт очно в городах и посёлках Югры. В юбилейный год 80-летия Победы быть рядом с земляками, разделяя общее чувство благодарности, — особенно значимо. А уже вечером, традиционно, приму поздравления от родных и близких. Губернатор с раннего утра принимает поздравления югорчан «Руслан Николаевич в течение дня будет ждать звонка полпреда президента в УрФО. Артем Жога лично поздравляет каждого уральского губернатора с днем рождения», — сообщил URA.RU источник, знакомый с традициями уральского полпредства.
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