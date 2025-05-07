07 мая 2025

Ветеран Великой Отечественной войны сделала подарок губернатору Кухаруку в день рождения. Видео

Губернатор ХМАО Кухарук получил от ветерана вязаные носки на день рождения
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук получил теплый подарок от ветерана на свой день рождения
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук получил теплый подарок от ветерана на свой день рождения Фото:

В Ханты-Мансийске ветеран Великой Отечественной войны Ольга Попова вручила губернатору Югры Руслану Кухаруку особый подарок — вязаные носки для всей его семьи. Свой презент она вручила во время визита главы региона, который приехал поздравить женщину с днем рождения. Попова празднует юбилей в один день с Кухаруком.

«Так совпало, что мы с Ольгой Андреевной родились в один день. На память о встрече получил от нее в подарок вязаные носки на всю семью для защиты от северных морозов», — отметил губернатор ХМАО в своем telegram-канале.

Попова — ровесница Победы, ей исполнилось 80 лет. Ее родители познакомились на войне. Отец сражался на передовой, мать работала водителем на аэродроме. Детство самой именинницы прошло в послевоенные годы, она с юных лет помогала восстанавливать страну. Около 40 лет назад она переехала в Ханты-Мансийск, где живет и сегодня. Ветеран любит проводить время в кругу семьи и заниматься рукоделием.

Ранее URA.RU писало, что Кухарук  в свой день рождения встретился с участниками пилотажной группы «Барсы» и разместил фотографию своего деда, фронтовика Ивана Кухарука, на борту самолета, участвующего в акции «Бессмертный полк».

Автор видео: telegram-канал Руслана Кухарука

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В Ханты-Мансийске ветеран Великой Отечественной войны Ольга Попова вручила губернатору Югры Руслану Кухаруку особый подарок — вязаные носки для всей его семьи. Свой презент она вручила во время визита главы региона, который приехал поздравить женщину с днем рождения. Попова празднует юбилей в один день с Кухаруком. «Так совпало, что мы с Ольгой Андреевной родились в один день. На память о встрече получил от нее в подарок вязаные носки на всю семью для защиты от северных морозов», — отметил губернатор ХМАО в своем telegram-канале. Попова — ровесница Победы, ей исполнилось 80 лет. Ее родители познакомились на войне. Отец сражался на передовой, мать работала водителем на аэродроме. Детство самой именинницы прошло в послевоенные годы, она с юных лет помогала восстанавливать страну. Около 40 лет назад она переехала в Ханты-Мансийск, где живет и сегодня. Ветеран любит проводить время в кругу семьи и заниматься рукоделием. Ранее URA.RU писало, что Кухарук  в свой день рождения встретился с участниками пилотажной группы «Барсы» и разместил фотографию своего деда, фронтовика Ивана Кухарука, на борту самолета, участвующего в акции «Бессмертный полк». Автор видео: telegram-канал Руслана Кухарука
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© Служба новостей «URA.RU»
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