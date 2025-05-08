08 мая 2025

Путин поднял тост с иностранными друзьями за мир и великую Победу

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Президент предложил приехавшим главам государства тост за поколение победителей
Президент предложил приехавшим главам государства тост за поколение победителей Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь глав иностранных делегаций поднял тост за поколение победителей, мир и укрепление международного сотрудничества. В своей речи российский лидер призвал все мировое сообщество к солидарности в решении актуальных проблем современности. 

«Дорогие друзья, позвольте предложить тост за поколение победителей, за великую Победу, за мир и благополучие. За вас, за наших друзей», — заявил президент России. Видео его выступления опубликовало РИА «Новости». 

В своей речи глава государства подчеркнул приверженность России принципам справедливости и равноправия. Путин призвал мировое сообщество к общей ответственности за будущие поколения. Он выразил уверенность, что только такие подходы позволят обеспечить долгосрочный мир, благополучие и равенство возможностей для всех народов Земли.

Прием в Кремле стал частью масштабных мероприятий, приуроченных к празднованию Победы. Участие иностранных делегаций подчеркивает важность сохранения исторической памяти и диалога в условиях современных глобальных вызовов. Президент ранее заявил что ключевой темой основного документа, который планируется утвердить по результатам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве, станет 80-я годовщина Победы над нацизмом и милитаризмом.

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Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь глав иностранных делегаций поднял тост за поколение победителей, мир и укрепление международного сотрудничества. В своей речи российский лидер призвал все мировое сообщество к солидарности в решении актуальных проблем современности.  «Дорогие друзья, позвольте предложить тост за поколение победителей, за великую Победу, за мир и благополучие. За вас, за наших друзей», — заявил президент России. Видео его выступления опубликовало РИА «Новости».  В своей речи глава государства подчеркнул приверженность России принципам справедливости и равноправия. Путин призвал мировое сообщество к общей ответственности за будущие поколения. Он выразил уверенность, что только такие подходы позволят обеспечить долгосрочный мир, благополучие и равенство возможностей для всех народов Земли. Прием в Кремле стал частью масштабных мероприятий, приуроченных к празднованию Победы. Участие иностранных делегаций подчеркивает важность сохранения исторической памяти и диалога в условиях современных глобальных вызовов. Президент ранее заявил что ключевой темой основного документа, который планируется утвердить по результатам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве, станет 80-я годовщина Победы над нацизмом и милитаризмом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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