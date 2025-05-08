Путин выделил главный документ по итогам переговоров с Си Цзиньпином

Ключевой темой основного документа, который планируется утвердить по результатам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве, станет 80-я годовщина Победы над нацизмом и милитаризмом. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Главным итоговым документом станет совместное заявление на высшем уровне, лейтмотивом которого является 80-летие Великой Победы», — заявил президент России во время расширенных переговоров с Си Цзиньпином, проходивших в Кремле. Он добавил, что по результатам встречи планируется подписание ряда совместных документов, направленных на развитие сотрудничества в отдельных сферах.
Кроме того, одним из основных положений станет сохранение преемственности поколений. Акцент будет сделан не только на сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании молодежи, но и на противодействии попыткам реабилитации нацизма и милитаризма, а также пересмотру итогов Второй мировой войны, заявил Путин.
По мнению эксперта по Китаю Леонида Ковачича, визит лидера Китая в Москву накануне празднования Дня Победы свидетельствует о схожих позициях России и Китая в вопросах исторической памяти. Эксперт подчеркнул, что переговоры между главами двух государств предоставляют сторонам шанс согласовать подходы к ключевым мировым вызовам, передает RT.
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