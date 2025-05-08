08 мая 2025

Путин накормил приехавших на 80-летие Победы лидеров на торжественном вечере в Кремле. Фоторепортаж

Путин на торжественном обеде с иностранными лидерами поднял тост за Победу
© Служба новостей «URA.RU»
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На фотографии торжественный обед от имени президента России для глав делегаций
На фотографии торжественный обед от имени президента России для глав делегаций Фото:

В Кремле прошел торжественный обед от имени президента России Владимира Путина для глав и делегаций иностранных государств, приехавших по случаю празднования 80-летия Победы. Публикуем уникальные кадры от совместных бесед лидеров стран у банкетного стола до прощальных рукопожатий. Кто приехал поднять тост с российским лидером за Победу в Великой Отечественной войне — в фоторепортаже URA.RU.

Торжественный обед в Кремле стал ярким событием международной политики. Путин сердечно приветствовал каждого участника. Китайскую делегацию представлял председатель КНР Си Цзиньпин в сопровождении руководителя секретариата комитета Компартии Китая Цай Ци и министра иностранных дел Ван И. 

Также в Кремль прибыли президенты Беларуси Александр Лукашенко, Кубы Мигель Диас-Канель, Венесуэлы Николас Мадуро, Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Конго Дени Сассу-Нгессо, Сербии Александр Вучич, Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого, Эфиопии Тайе Ацке-Селассие, Южной Осетии Алан Гаглоев, Республики Сербской Милорад Додик, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, Зимбабве Эммерсон Мнангагва, Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Кыргызстана Садыр Жапаров, генсекретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, президент Абхазии Бадра Гунба и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон. Выступая перед лидерами стран президент РФ подчеркнул приверженность России принципам справедливости и равноправия. 

Путин также поднял тост за поколение победителей, мир и укрепление международного сотрудничества. В своей речи российский президент призвал все мировое сообщество к солидарности в решении актуальных проблем ради будущего всех народов Земли. По окончании обеда российский лидер лично проводил каждого гостя. Со всеми из них президент встретится завтра во время проведения торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы.

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В Кремле прошел торжественный обед от имени президента России Владимира Путина для глав и делегаций иностранных государств, приехавших по случаю празднования 80-летия Победы. Публикуем уникальные кадры от совместных бесед лидеров стран у банкетного стола до прощальных рукопожатий. Кто приехал поднять тост с российским лидером за Победу в Великой Отечественной войне — в фоторепортаже URA.RU. Торжественный обед в Кремле стал ярким событием международной политики. Путин сердечно приветствовал каждого участника. Китайскую делегацию представлял председатель КНР Си Цзиньпин в сопровождении руководителя секретариата комитета Компартии Китая Цай Ци и министра иностранных дел Ван И.  Также в Кремль прибыли президенты Беларуси Александр Лукашенко, Кубы Мигель Диас-Канель, Венесуэлы Николас Мадуро, Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Конго Дени Сассу-Нгессо, Сербии Александр Вучич, Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого, Эфиопии Тайе Ацке-Селассие, Южной Осетии Алан Гаглоев, Республики Сербской Милорад Додик, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, Зимбабве Эммерсон Мнангагва, Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Кыргызстана Садыр Жапаров, генсекретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, президент Абхазии Бадра Гунба и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон. Выступая перед лидерами стран президент РФ подчеркнул приверженность России принципам справедливости и равноправия.  Путин также поднял тост за поколение победителей, мир и укрепление международного сотрудничества. В своей речи российский президент призвал все мировое сообщество к солидарности в решении актуальных проблем ради будущего всех народов Земли. По окончании обеда российский лидер лично проводил каждого гостя. Со всеми из них президент встретится завтра во время проведения торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы.
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