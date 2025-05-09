В Шадринске с утра пройдет сильный дождь

В Шадринске будет 12 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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С 8:00 будет идти сильный дождь
С 8:00 будет идти сильный дождь Фото:

В Шадринске (Курганская область) 10 мая с утра пройдет сильный дождь. А температура воздуха составит 12 градусов. Об этом сообщает сайт Gismeteo.

«В Шадринске с 8:00 до 11:00 ожидается сильный дождь. Температура составит 10-12 градусов тепла. Ветер до 8 м/с», — написано на сайте Gismeteo.

Ранее в Шадринске температура воздуха держалась на уровне 19 градусов, а погода оставалась облачной с умеренным ветром. По данным Gismeteo, аналогичная температура отмечалась и 8 мая. Таким образом, ожидаемое 10 мая похолодание и сильный дождь стали сменой погодных условий после относительно теплых и стабильных дней.

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В Шадринске (Курганская область) 10 мая с утра пройдет сильный дождь. А температура воздуха составит 12 градусов. Об этом сообщает сайт Gismeteo. «В Шадринске с 8:00 до 11:00 ожидается сильный дождь. Температура составит 10-12 градусов тепла. Ветер до 8 м/с», — написано на сайте Gismeteo. Ранее в Шадринске температура воздуха держалась на уровне 19 градусов, а погода оставалась облачной с умеренным ветром. По данным Gismeteo, аналогичная температура отмечалась и 8 мая. Таким образом, ожидаемое 10 мая похолодание и сильный дождь стали сменой погодных условий после относительно теплых и стабильных дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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