В Шадринске с утра пройдет сильный дождь

В Шадринске (Курганская область) 10 мая с утра пройдет сильный дождь. А температура воздуха составит 12 градусов. Об этом сообщает сайт Gismeteo.
«В Шадринске с 8:00 до 11:00 ожидается сильный дождь. Температура составит 10-12 градусов тепла. Ветер до 8 м/с», — написано на сайте Gismeteo.
Ранее в Шадринске температура воздуха держалась на уровне 19 градусов, а погода оставалась облачной с умеренным ветром. По данным Gismeteo, аналогичная температура отмечалась и 8 мая. Таким образом, ожидаемое 10 мая похолодание и сильный дождь стали сменой погодных условий после относительно теплых и стабильных дней.
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