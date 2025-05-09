Большой отряд террористов попытался проникнуть в Индию

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Индийские военные ликвидировали семь террористов, пытавшихся проникнуть в Джамму и Кашмир
Индийские военные ликвидировали семь террористов, пытавшихся проникнуть в Джамму и Кашмир Фото:
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Пограничные силы Индии предотвратили крупную попытку проникновения террористов в регион Джамму и Кашмир. По данным телеканала NDTV, в результате спецоперации были ликвидированы семь вооруженных боевиков, пытавшихся пересечь линию контроля на границе с Пакистаном.

«Пограничные силы Индии заявили о предотвращении крупной попытки проникновения в Джамму и Кашмир, ликвидированы семь террористов», — говорится в сообщении. Его приводит телеканал NDTV, ссылаясь на представителей индийских силовых структур.

Вооруженные силы Индии 7 мая провели «Операцию Синдур», нанеся удары по девяти террористическим объектам в Пакистане и оккупированном Джамму и Кашмире для предотвращения новых атак. Операция стала ответом на теракт в Пахалгаме, где погибли 25 индийцев и один непалец.

На следующий день, 8 мая, Индия и Пакистан впервые в истории провели крупнейший воздушный бой с участием 125 самолетов, который длился более часа. В ходе столкновения было сбито пять индийских воздушных судов, передает RT.

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Пограничные силы Индии предотвратили крупную попытку проникновения террористов в регион Джамму и Кашмир. По данным телеканала NDTV, в результате спецоперации были ликвидированы семь вооруженных боевиков, пытавшихся пересечь линию контроля на границе с Пакистаном. «Пограничные силы Индии заявили о предотвращении крупной попытки проникновения в Джамму и Кашмир, ликвидированы семь террористов», — говорится в сообщении. Его приводит телеканал NDTV, ссылаясь на представителей индийских силовых структур. Вооруженные силы Индии 7 мая провели «Операцию Синдур», нанеся удары по девяти террористическим объектам в Пакистане и оккупированном Джамму и Кашмире для предотвращения новых атак. Операция стала ответом на теракт в Пахалгаме, где погибли 25 индийцев и один непалец. На следующий день, 8 мая, Индия и Пакистан впервые в истории провели крупнейший воздушный бой с участием 125 самолетов, который длился более часа. В ходе столкновения было сбито пять индийских воздушных судов, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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