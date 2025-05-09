Курганцы после торжественных мероприятий на площади, посвященных Дню Победы, отправились в ЦПКиО. Взрослые выстроились в очереди, чтобы купить шашлык и прочую еду. Также отдыхающие устроили фотосессии возле цветущих яблонь в Городском саду, несмотря на дождь. Об этом передает с места событий корреспондент URA.RU.
«В ЦПКиО шашлык стоит 220 рублей за 100 граммов. Также большой популярностью пользуются сосиски в тесте», — передает корреспондент.
Несмотря на осадки, горожане продолжают принимать участие в торжественных мероприятиях. Устраивают фотосессии и продолжают развлекаться. По данным «Яндекс.Осадки», дождь в Кургане должен закончиться в 14:40.
В Кургане День Победы празднуют в шести главных локациях: на площади имени Ленина, в Городском саду, в ЦПКиО, в Парке Победы, в Детском парке и у КЦ «Современник» в Заозерном. Ограничение по возрасту 6+. Подробнее о праздничных мероприятиях в афише URA.RU. Прямой эфир со Дня Победы можно посмотреть здесь. Также URA.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».