Шашлык по 220 рублей и фото в яблонях: курганцев не напугал дождь на 9 Мая. Видео

В Кургане пошел дождь, но он не стал помехой для празднования 9 Мая
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане празднуют 9 Мая, несмотря на дождливую погоду
В Кургане празднуют 9 Мая, несмотря на дождливую погоду Фото:

Курганцы после торжественных мероприятий на площади, посвященных Дню Победы, отправились в ЦПКиО. Взрослые выстроились в очереди, чтобы купить шашлык и прочую еду. Также отдыхающие устроили фотосессии возле цветущих яблонь в Городском саду, несмотря на дождь. Об этом передает с места событий корреспондент URA.RU.

«В ЦПКиО шашлык стоит 220 рублей за 100 граммов. Также большой популярностью пользуются сосиски в тесте», — передает корреспондент.

Несмотря на осадки, горожане продолжают принимать участие в торжественных мероприятиях. Устраивают фотосессии и продолжают развлекаться. По данным «Яндекс.Осадки», дождь в Кургане должен закончиться в 14:40.

В Кургане День Победы празднуют в шести главных локациях: на площади имени Ленина, в Городском саду, в ЦПКиО, в Парке Победы, в Детском парке и у КЦ «Современник» в Заозерном. Ограничение по возрасту 6+. Подробнее о праздничных мероприятиях в афише URA.RU. Прямой эфир со Дня Победы можно посмотреть здесь. Также URA.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию

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Курганцы после торжественных мероприятий на площади, посвященных Дню Победы, отправились в ЦПКиО. Взрослые выстроились в очереди, чтобы купить шашлык и прочую еду. Также отдыхающие устроили фотосессии возле цветущих яблонь в Городском саду, несмотря на дождь. Об этом передает с места событий корреспондент URA.RU. «В ЦПКиО шашлык стоит 220 рублей за 100 граммов. Также большой популярностью пользуются сосиски в тесте», — передает корреспондент. Несмотря на осадки, горожане продолжают принимать участие в торжественных мероприятиях. Устраивают фотосессии и продолжают развлекаться. По данным «Яндекс.Осадки», дождь в Кургане должен закончиться в 14:40. В Кургане День Победы празднуют в шести главных локациях: на площади имени Ленина, в Городском саду, в ЦПКиО, в Парке Победы, в Детском парке и у КЦ «Современник» в Заозерном. Ограничение по возрасту 6+. Подробнее о праздничных мероприятиях в афише URA.RU. Прямой эфир со Дня Победы можно посмотреть здесь. Также URA.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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