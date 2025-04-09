Как челябинский «Бессмертный полк» взлетел в небо и попал на аватарки

«Бессмертный полк» пройдет в Челябинске в очном формате впервые с 2022 года

09 апреля 2025 в 17:25 Размер текста - 17 +

Бессмертный полк в Челябинске состоится в традиционном и новых форматах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне В Челябинске после двух лет перерыва шествие «Бессмертного полка» вновь пройдет в очном формате. Об этом объявил губернатор Алексей Текслер. В регионе оно состоится в 11-й раз. Однако оно далеко не всегда выглядело так, как сейчас. О том, какие идеи легли в его основу, как развивалась народная акция, и как шествие в Челябинске стало самым массовым среди других городов-миллионников, рассказал URA.RU один из первых организаторов «Бессмертного полка» Игорь Белехов. Возникновение идеи «В детстве я видел кадры кинохроники, когда ветераны с медалями на груди вели своих детей и внуков или несли их на плечах, участвуя в праздничной демонстрации в День Победы, которая всегда проходила после военного парада. Мне с этим не повезло: дед по линии матери пропал без вести в 41 году под Великими Луками. Дед по линии отца, участник финской войны, в начале Великой Отечественной, будучи первым номером станкового пулемета „Максим“, попал под бомбежку, был контужен и попал в плен. И, видимо, это чувство вины не позволяло ему выходить на парад. Поэтому и мне не довелось пройти с дедами в праздничной демонстрации Дня Победы», — начал рассказывать Белехов. Парад в Челябинске состоялся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Собеседник URA.RU отметил, что эта мечта так и осталась бы мечтой, если бы не один человек, который в 2013 году сказал, что в Челябинской области должен быть свой «Бессмертный полк». По его словам, таким образом должна исполниться мечта всех людей, которые не смогли вместе со своими героическими родственниками пройти в парадном шествии в День Победы. «Эта женщина сегодня председатель Совета Урало-Сибирского Дома Знаний, член Центрального Штаба Бессмертного Полка России и моя жена Елена Скорнякова. В 2013 году мы узнали о том, что жители некоторых регионов в День Победы выходят с портретами ветеранов. Эта идея нас зацепила, и в 2014 году мы вышли с предложением провести такое шествие в Челябинске и некоторых городах области», — добавил Белехов. Как прошло первое шествие Бессмертного полка Идея по различным причинам не нашла мгновенной поддержки. Инициаторам шествия говорили, что такая акция больше похожа на похоронную процессию, а день все-таки праздничный, торжественный. Были и различные другие, более бытовые причины. Однако организаторы не сдались. «В 2014 году мы обратились к своим друзьям в различных муниципалитетах региона, и они нас поддержали. В результате 9 мая 2014 года состоялись первые шествия в Челябинской области, которые прошли в Магнитогорске, Миассе, в некоторых районах Нагайбакского района — Остроленко, Касселе, Фершампенуазе и Париже — и в Чебаркуле», — отметил Белехов. С каждым годом шествие объединяло все больше людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По воспоминаниям инициатора, первые шествия были не такими большими, как сейчас. В общей сложности они охватили порядка 4000 человек. «Но это было так необычно и так здорово. Люди с такой теплотой и подъемом откликнулись на наше предложение, что было завораживающе смотреть, как, например, по улицам Магнитогорска идут колонны военных и жителей, которые несут портреты своих дедов и отцов», — рассказал организатор. В Миассе особо запомнилась идея школьников одного из лицеев, которые делали портреты самостоятельно. Это сейчас для шествия готовятся унифицированные пластиковые таблички, на которых нанесены цветные портреты. Сделано все очень добротно, красиво. А тогда дети просто делали эти портреты сами. Строгали рамки вручную из брусков и фанеры на уроках труда, сами наклеивали распечатанные портреты на бумаге и выходили с ними 9 мая. В Париже Нагайбагского района пожилые женщины снимали со стен своих домов портрет мужей, отцов и шли с ними, несли на руках, как семейное сокровище. «Никогда не забудем диалог миасских девочек, которые на улице, держа портреты, рассказывали о том, что нужно беречь память о дедах, чтобы знать, как они воевали и как сегодня бороться с фашистами. Сейчас их слова выглядят пророческими. Буквально, «словами младенца глаголет истина!», — добавил Белехов. Почему перенесли первое шествие в Челябинске В Челябинске 9 мая организаторы шествия и их товарищи все-таки вышли к Вечному огню с портретами отцов и дедов. Их заметили, и многие заинтересовались происходящим — в том числе и те, кто пришел возлагать цветы, журналисты. Поэтому было решено, что первое шествие «Бессмертного полка» в 2014 году все-таки состоится, только 22 июня. Оно было небольшим по численности и довольно коротким. «Мы прошли путь по улице Кирова от Театра оперы и балета до „Вечного огня“. Нас тогда собралось порядка ста человек — наши коллеги из областного госархива, родственники и друзья. Думаю, народное шествие тогда оказалось в новинку для наших жителей, так как изначально для многих это было не совсем понятное мероприятие с непривычной атрибутикой. Вот и власти нас побоялись пускать на центральную площадь, где проходил парад 9 мая», — уточнил автор инициативы. Участники шествия приносили цветы к Вечному огню Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Когда Челябинске зародилась традиция, организаторы изначально решили, что это шествие не только потомков солдат и офицеров, воевавших на фронтах войны. Ведь Урал был тыловым регионом, куда были эвакуированы сотни предприятий: здесь живут семьи тружеников тыла — тех, кто в шахтах, у домн и мартенов, на станках в заводских цехах, на полях и фермах своим неимоверным трудом приближал час победы. Вот почему портреты героев тыла участники шествия украсили знаковым символом «серп и молот». «Мы не ставили препятствий никому, в том числе после замечаний некоторых представителей власти, видимо не очень хорошо знакомых с историей войны и Победы. Им, к примеру, не нравилось, что в строй полка встают пожилые люди, ветераны, с портретами Сталина. А кто посмеет вывести из шествия мать, которая несет фотографию сына, погибшего в Афганистане? Шествие объединило людей различного статуса, возраста, национальности, партийной принадлежности, всех, кто чтит память о своих героических предках, кто помнит и передает эту семейную память из поколения в поколение. Именно это для нас самое главное», — отметил Белехов. Развитие идеи К Бессмертному полку начал появляться очень большой интерес. Люди не просто доставали с полок пожелтевшие портреты и создавали из них штендеры. Главное, что они начинали искать истории своих дедов и прадедов, разворачивали газеты в библиотеках и искали информацию в своих семейных архивах. «В то время Министерство обороны начало активно открывать доступ к военным архивам, цифровать и выкладывать на свои сайты в общий доступ огромное количество документов, среди которых можно было найти боевой путь погибшего или пропавшего без вести предка, места, где он воевал. Так жен можно увидеть, пожалуй, самые бесценные для семейной памяти наших героев официальные документы — наградные листы, в которых даже через канцелярские строки зачастую буквально прорываются эмоции и выстраивается та самая бесценная связь поколений. Именно благодаря наградным листам мы получаем уникальные сведения о стойкости и невероятных событиях, связанных с нашими родными героями, о которых они, павшие смертью храбрых, или пропавшие без вести, не могли рассказать. Да и вернувшиеся с Победой много о себе и войне не говорили….», — подчеркнул инициатор мероприятия. На шествие выходили тысячи человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Последующие шествия стали более серьезными как по организации, так и по численности участников. Благодаря предпринимателю Владимиру Спиридонову в 2015 году шествие впервые возглавила семерка легендарных красных «Побед» с символическими номерами «1945», которые стали непременным атрибутом полка Танкограда на многие годы. По краю колонны двигались машины «Ростелекома» со специально придуманным сценарием из военных песен, речевок и традиционным громким «Ура!» Их прямо из машин по ходу движения полка озвучивали первые непрофессиональные дикторы «Бессмертного полка» Танкограда, Валентина Андреевна Казанцева и Сергей Трефильевич Коньков. Их, к сожалению, уже нет в живых. «День был дождливым и довольно холодным, и невозможно забыть, как сотни мальчишек и девчонок, как мокрые воробьи, сидели под навесами остановок на Комсомольской площади. И ведь никто из них не ушел! Тогда к шествию уже присоединились порядка 10 тысяч человек, мы дошли под дождем до Сада Победы, был салют, построение с баннером. Люди шли с цветами к Памятнику тракторостроителям, погибшим в годы войны. Это было начало классического варианта движения „Бессмертного полка“. Разлетевшиеся по миру фотографии того сплоченного, шедшего под ледяным дождем и снегом челябинского „Бессмертного полка“, потрясли людей в далекой Новой Зеландии, откуда восторженно написали: „Эту страну никогда не победить!“ И до сих пор эти челябинцы, встающие в полковой строй, с гордостью говорят: „Я был в шествии 2015 года!“ В 2016 году шествие переместилось на центральный проспект города, мы прошли через Площадь Революции. Тогда начал формироваться наш традиционный маршрут по проспекту Ленина через центральную площадь города на улицу Цвиллинга к Вечному огню. Надеюсь, что в этом году мы повторим этот путь», — пояснил Белехов. Как выглядит «Бессмертный полк» сегодня В 2025 году маршрут сформирован следующим образом: все желающие соберутся возле Южно-Уральского госуниверситета, затем колонна выстроится головой от улицы Энтузиастов и двинется в сторону Площади Революции. В 2022 году шествие здесь расходилось к знакомым точкам — к Вечному огню, стеле «Город трудовой доблести» и дальше по Бульвару славы к знаменитому «Орлу» — памятнику «Доблестным сынам Отечества», посвященному воинам-интернационалистам. Такой маршрут организаторы планируют выстраивать и впредь. Тем более что в периметре Бульвара славы появился новый знаковый памятный объект, посвященный преемникам подвига дедов и прадедов — сегодняшним защитникам Отечества — участникам Специальной военной операции. «Шествие не проводилось в ковидный период, последнее прошло в 2022 году. Тогда на улицы городов и сел всех без исключения муниципалитетов региона вышли более 350 тысяч человек, в Челябинске — более 130 тысяч человек. Я всегда отмечаю, что это самое массовое шествие в России в сравнении с количеством жителей Челябинска», — отметил Белехов. Сейчас по центру Челябинска проходят тысячи людей с фотографиями Героев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сбор участников начинается около часа дня, на площади ЮУрГУ работает музыкальная площадка министерства культуры с выступлениями челябинских певцов и танцевальных коллективов. Безусловно, особое внимание уделяется безопасности движения, поэтому прохождение колонны закрыто рамками и сопровождается добровольческим корпусом «Бессмертного полка» и «Волонтерами Победы». Внутри колонны дежурят волонтеры-медики, готовые прийти на помощь. В голове колонны мы понесем штандарт «Бессмертного полка» Танкограда, баннер шествия и именной венок «Бессмертный полк» Танкограда для возложения к Вечному огню. «По традиции нашего полка каждый год мы выносим и особенный атрибут шествия. В 2022 году это было боевое знамя летного полка, участника взятия Берлина, хранящееся в музее ЧВААКУШа. А вот в год 80-летия Великой Победы это будет другая уникальная реликвия, объединяющий символ всех матерей, во все времена ждущих своих сыновей — защитников Родины. В первых рядах колонны обычно идут спортсмены паралимпийцы, затем жители Челябинска. К Вечному огню жители выкладывают цветы как знак памяти и признательности. В ковидные времена знамена и портреты наших дедов мы поднимали в небо на самолетах и вертолетах. Публичные мероприятия были запрещены и фотографии наших дедов поднялись в небо», — добавил Белехов. Новый облик классического шествия Сегодня при подготовке к живому шествию организаторы рассматривают и другие форматы. Так, фотографии полка взлетали в небо, появлялись на аватарках в соцсети и на боках общественного транспорта, а также транслировались на онлайн-экранах. «В этом году мы также будем делать „Бессмертный полк онлайн“, где фотографии Героев непрерывной лентой транслируются на внешних экранах и телеканалах. Для этого, кстати, приходится немало потрудиться многотысячной команде добровольцев-модераторов, к числу которых мы прямо сегодня приглашаем присоединиться и всех желающих историков, и просто знатоков военной истории из нашего региона. Ваша помощь очень нужна! Набирает популярность Стена памяти, которая организуется волонтерами: там на большой лист приклеиваются фото участников войны», — рассказал инициатор шествия. «Бессмертный полк» перешел в онлайн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото героев войны могут быть размещены на личном и общественном транспорте. В Челябинске и Магнитогорске поддержали эту идею, и в прошлом году можно было увидеть видеть фотографии бойцов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. В этом году при поддержке Федерации профсоюзов Челябинской области мы намерены расширить этот формат «Бессмертного полка». «Впервые два года назад мы предложили челябинский вариант классной переклички „Бессмертного полка“. Дети приносили в класс портреты своих дедов или прадедов и по очереди коротко рассказывали об их подвигах. Кроме того, все желающие могли почтить память предков в соцсетях, где устраивался флешмоб — фото Героя устанавливалось вместо аватарки. Присоединяйтесь к нашему полку. Опыт народного подвига, почитание и память о защитниках Отечества — это не про позавчера и вчера, это про нас сегодняшних и про будущее наших детей и внуков. Будем помнить, будем защищать, будет и Россия!» — уверен Белехов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске после двух лет перерыва шествие «Бессмертного полка» вновь пройдет в очном формате. Об этом объявил губернатор Алексей Текслер. В регионе оно состоится в 11-й раз. Однако оно далеко не всегда выглядело так, как сейчас. О том, какие идеи легли в его основу, как развивалась народная акция, и как шествие в Челябинске стало самым массовым среди других городов-миллионников, рассказал URA.RU один из первых организаторов «Бессмертного полка» Игорь Белехов. «В детстве я видел кадры кинохроники, когда ветераны с медалями на груди вели своих детей и внуков или несли их на плечах, участвуя в праздничной демонстрации в День Победы, которая всегда проходила после военного парада. Мне с этим не повезло: дед по линии матери пропал без вести в 41 году под Великими Луками. Дед по линии отца, участник финской войны, в начале Великой Отечественной, будучи первым номером станкового пулемета „Максим“, попал под бомбежку, был контужен и попал в плен. И, видимо, это чувство вины не позволяло ему выходить на парад. Поэтому и мне не довелось пройти с дедами в праздничной демонстрации Дня Победы», — начал рассказывать Белехов. Собеседник URA.RU отметил, что эта мечта так и осталась бы мечтой, если бы не один человек, который в 2013 году сказал, что в Челябинской области должен быть свой «Бессмертный полк». По его словам, таким образом должна исполниться мечта всех людей, которые не смогли вместе со своими героическими родственниками пройти в парадном шествии в День Победы. «Эта женщина сегодня председатель Совета Урало-Сибирского Дома Знаний, член Центрального Штаба Бессмертного Полка России и моя жена Елена Скорнякова. В 2013 году мы узнали о том, что жители некоторых регионов в День Победы выходят с портретами ветеранов. Эта идея нас зацепила, и в 2014 году мы вышли с предложением провести такое шествие в Челябинске и некоторых городах области», — добавил Белехов. Идея по различным причинам не нашла мгновенной поддержки. Инициаторам шествия говорили, что такая акция больше похожа на похоронную процессию, а день все-таки праздничный, торжественный. Были и различные другие, более бытовые причины. Однако организаторы не сдались. «В 2014 году мы обратились к своим друзьям в различных муниципалитетах региона, и они нас поддержали. В результате 9 мая 2014 года состоялись первые шествия в Челябинской области, которые прошли в Магнитогорске, Миассе, в некоторых районах Нагайбакского района — Остроленко, Касселе, Фершампенуазе и Париже — и в Чебаркуле», — отметил Белехов. По воспоминаниям инициатора, первые шествия были не такими большими, как сейчас. В общей сложности они охватили порядка 4000 человек. «Но это было так необычно и так здорово. Люди с такой теплотой и подъемом откликнулись на наше предложение, что было завораживающе смотреть, как, например, по улицам Магнитогорска идут колонны военных и жителей, которые несут портреты своих дедов и отцов», — рассказал организатор. В Миассе особо запомнилась идея школьников одного из лицеев, которые делали портреты самостоятельно. Это сейчас для шествия готовятся унифицированные пластиковые таблички, на которых нанесены цветные портреты. Сделано все очень добротно, красиво. А тогда дети просто делали эти портреты сами. Строгали рамки вручную из брусков и фанеры на уроках труда, сами наклеивали распечатанные портреты на бумаге и выходили с ними 9 мая. В Париже Нагайбагского района пожилые женщины снимали со стен своих домов портрет мужей, отцов и шли с ними, несли на руках, как семейное сокровище. «Никогда не забудем диалог миасских девочек, которые на улице, держа портреты, рассказывали о том, что нужно беречь память о дедах, чтобы знать, как они воевали и как сегодня бороться с фашистами. Сейчас их слова выглядят пророческими. Буквально, «словами младенца глаголет истина!», — добавил Белехов. В Челябинске 9 мая организаторы шествия и их товарищи все-таки вышли к Вечному огню с портретами отцов и дедов. Их заметили, и многие заинтересовались происходящим — в том числе и те, кто пришел возлагать цветы, журналисты. Поэтому было решено, что первое шествие «Бессмертного полка» в 2014 году все-таки состоится, только 22 июня. Оно было небольшим по численности и довольно коротким. «Мы прошли путь по улице Кирова от Театра оперы и балета до „Вечного огня“. Нас тогда собралось порядка ста человек — наши коллеги из областного госархива, родственники и друзья. Думаю, народное шествие тогда оказалось в новинку для наших жителей, так как изначально для многих это было не совсем понятное мероприятие с непривычной атрибутикой. Вот и власти нас побоялись пускать на центральную площадь, где проходил парад 9 мая», — уточнил автор инициативы. Когда Челябинске зародилась традиция, организаторы изначально решили, что это шествие не только потомков солдат и офицеров, воевавших на фронтах войны. Ведь Урал был тыловым регионом, куда были эвакуированы сотни предприятий: здесь живут семьи тружеников тыла — тех, кто в шахтах, у домн и мартенов, на станках в заводских цехах, на полях и фермах своим неимоверным трудом приближал час победы. Вот почему портреты героев тыла участники шествия украсили знаковым символом «серп и молот». «Мы не ставили препятствий никому, в том числе после замечаний некоторых представителей власти, видимо не очень хорошо знакомых с историей войны и Победы. Им, к примеру, не нравилось, что в строй полка встают пожилые люди, ветераны, с портретами Сталина. А кто посмеет вывести из шествия мать, которая несет фотографию сына, погибшего в Афганистане? Шествие объединило людей различного статуса, возраста, национальности, партийной принадлежности, всех, кто чтит память о своих героических предках, кто помнит и передает эту семейную память из поколения в поколение. Именно это для нас самое главное», — отметил Белехов. К Бессмертному полку начал появляться очень большой интерес. Люди не просто доставали с полок пожелтевшие портреты и создавали из них штендеры. Главное, что они начинали искать истории своих дедов и прадедов, разворачивали газеты в библиотеках и искали информацию в своих семейных архивах. «В то время Министерство обороны начало активно открывать доступ к военным архивам, цифровать и выкладывать на свои сайты в общий доступ огромное количество документов, среди которых можно было найти боевой путь погибшего или пропавшего без вести предка, места, где он воевал. Так жен можно увидеть, пожалуй, самые бесценные для семейной памяти наших героев официальные документы — наградные листы, в которых даже через канцелярские строки зачастую буквально прорываются эмоции и выстраивается та самая бесценная связь поколений. Именно благодаря наградным листам мы получаем уникальные сведения о стойкости и невероятных событиях, связанных с нашими родными героями, о которых они, павшие смертью храбрых, или пропавшие без вести, не могли рассказать. Да и вернувшиеся с Победой много о себе и войне не говорили….», — подчеркнул инициатор мероприятия. Последующие шествия стали более серьезными как по организации, так и по численности участников. Благодаря предпринимателю Владимиру Спиридонову в 2015 году шествие впервые возглавила семерка легендарных красных «Побед» с символическими номерами «1945», которые стали непременным атрибутом полка Танкограда на многие годы. По краю колонны двигались машины «Ростелекома» со специально придуманным сценарием из военных песен, речевок и традиционным громким «Ура!» Их прямо из машин по ходу движения полка озвучивали первые непрофессиональные дикторы «Бессмертного полка» Танкограда, Валентина Андреевна Казанцева и Сергей Трефильевич Коньков. Их, к сожалению, уже нет в живых. «День был дождливым и довольно холодным, и невозможно забыть, как сотни мальчишек и девчонок, как мокрые воробьи, сидели под навесами остановок на Комсомольской площади. И ведь никто из них не ушел! Тогда к шествию уже присоединились порядка 10 тысяч человек, мы дошли под дождем до Сада Победы, был салют, построение с баннером. Люди шли с цветами к Памятнику тракторостроителям, погибшим в годы войны. Это было начало классического варианта движения „Бессмертного полка“. Разлетевшиеся по миру фотографии того сплоченного, шедшего под ледяным дождем и снегом челябинского „Бессмертного полка“, потрясли людей в далекой Новой Зеландии, откуда восторженно написали: „Эту страну никогда не победить!“ И до сих пор эти челябинцы, встающие в полковой строй, с гордостью говорят: „Я был в шествии 2015 года!“ В 2016 году шествие переместилось на центральный проспект города, мы прошли через Площадь Революции. Тогда начал формироваться наш традиционный маршрут по проспекту Ленина через центральную площадь города на улицу Цвиллинга к Вечному огню. Надеюсь, что в этом году мы повторим этот путь», — пояснил Белехов. В 2025 году маршрут сформирован следующим образом: все желающие соберутся возле Южно-Уральского госуниверситета, затем колонна выстроится головой от улицы Энтузиастов и двинется в сторону Площади Революции. В 2022 году шествие здесь расходилось к знакомым точкам — к Вечному огню, стеле «Город трудовой доблести» и дальше по Бульвару славы к знаменитому «Орлу» — памятнику «Доблестным сынам Отечества», посвященному воинам-интернационалистам. Такой маршрут организаторы планируют выстраивать и впредь. Тем более что в периметре Бульвара славы появился новый знаковый памятный объект, посвященный преемникам подвига дедов и прадедов — сегодняшним защитникам Отечества — участникам Специальной военной операции. «Шествие не проводилось в ковидный период, последнее прошло в 2022 году. Тогда на улицы городов и сел всех без исключения муниципалитетов региона вышли более 350 тысяч человек, в Челябинске — более 130 тысяч человек. Я всегда отмечаю, что это самое массовое шествие в России в сравнении с количеством жителей Челябинска», — отметил Белехов. Сбор участников начинается около часа дня, на площади ЮУрГУ работает музыкальная площадка министерства культуры с выступлениями челябинских певцов и танцевальных коллективов. Безусловно, особое внимание уделяется безопасности движения, поэтому прохождение колонны закрыто рамками и сопровождается добровольческим корпусом «Бессмертного полка» и «Волонтерами Победы». Внутри колонны дежурят волонтеры-медики, готовые прийти на помощь. В голове колонны мы понесем штандарт «Бессмертного полка» Танкограда, баннер шествия и именной венок «Бессмертный полк» Танкограда для возложения к Вечному огню. «По традиции нашего полка каждый год мы выносим и особенный атрибут шествия. В 2022 году это было боевое знамя летного полка, участника взятия Берлина, хранящееся в музее ЧВААКУШа. А вот в год 80-летия Великой Победы это будет другая уникальная реликвия, объединяющий символ всех матерей, во все времена ждущих своих сыновей — защитников Родины. В первых рядах колонны обычно идут спортсмены паралимпийцы, затем жители Челябинска. К Вечному огню жители выкладывают цветы как знак памяти и признательности. В ковидные времена знамена и портреты наших дедов мы поднимали в небо на самолетах и вертолетах. Публичные мероприятия были запрещены и фотографии наших дедов поднялись в небо», — добавил Белехов. Сегодня при подготовке к живому шествию организаторы рассматривают и другие форматы. Так, фотографии полка взлетали в небо, появлялись на аватарках в соцсети и на боках общественного транспорта, а также транслировались на онлайн-экранах. «В этом году мы также будем делать „Бессмертный полк онлайн“, где фотографии Героев непрерывной лентой транслируются на внешних экранах и телеканалах. Для этого, кстати, приходится немало потрудиться многотысячной команде добровольцев-модераторов, к числу которых мы прямо сегодня приглашаем присоединиться и всех желающих историков, и просто знатоков военной истории из нашего региона. Ваша помощь очень нужна! Набирает популярность Стена памяти, которая организуется волонтерами: там на большой лист приклеиваются фото участников войны», — рассказал инициатор шествия. Фото героев войны могут быть размещены на личном и общественном транспорте. В Челябинске и Магнитогорске поддержали эту идею, и в прошлом году можно было увидеть видеть фотографии бойцов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. В этом году при поддержке Федерации профсоюзов Челябинской области мы намерены расширить этот формат «Бессмертного полка». «Впервые два года назад мы предложили челябинский вариант классной переклички „Бессмертного полка“. Дети приносили в класс портреты своих дедов или прадедов и по очереди коротко рассказывали об их подвигах. Кроме того, все желающие могли почтить память предков в соцсетях, где устраивался флешмоб — фото Героя устанавливалось вместо аватарки. Присоединяйтесь к нашему полку. Опыт народного подвига, почитание и память о защитниках Отечества — это не про позавчера и вчера, это про нас сегодняшних и про будущее наших детей и внуков. Будем помнить, будем защищать, будет и Россия!» — уверен Белехов.