Екатеринбуржцев порадовали вторым за день парадом: техники было больше, чем в 2024-м

В параде Победы в Верхней Пышме проехали 60 единиц военной техники

09 мая 2025 в 13:52 Размер текста - 17 +

Военная техника проехала по Верхней Пышме (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Свердловчане празднуют 9 Мая На параде Победы в Верхней Пышме, куда традиционно приезжают и екатеринбуржцы, в этом году принимает участие рекордное количество техники — 60 единиц. Для сравнения, в прошлом году было всего 35, передает с места событий корреспондент URA.RU. Во главе парадной колонны проехал мотоциклетный кортеж. Представлен большой блок техники, полученной СССР по ленд-лизу от союзников — новинка этого года. «Она была представлена в музее и раньше, ее привели в ходовое состояние, и сегодня техника впервые участвует в параде», — рассказал URA.RU сотрудник музея военной техники УГМК Максим Бородин. Это основной танк Sherman, средний танк Sherman М4, САУ Achilles, армейский автомобиль повышенной проходимости Dodge WC-51, легкий плавающий автомобиль Ford GPA и многие другие раритеты. В колонне техники Красной Армии также можно увидеть танки Т-26, Т-35, легкий колесно-гусеничный танк БТ-7, тяжелый танк ИС-2, бронеавтомобиль БА-20. «Часть техники — боевая, которая участвовала в сражениях и получила повреждения», — добавил Бородин. Утром парад прошел в Екатеринбурге. Впервые в нем участвовали уральский полпред президента Артем Жога и врио свердловского губернатора Денис Паслер. На параде в Верхней Пышме они также, по давней традиции, присутствовали. Рядом можно было заметить губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, барда Александра Новикова, руководство холдинга УГМК, депутатов заксобрания. За ходом мероприятий, посвященных 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, агентство следит в режиме онлайн. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На параде Победы в Верхней Пышме, куда традиционно приезжают и екатеринбуржцы, в этом году принимает участие рекордное количество техники — 60 единиц. Для сравнения, в прошлом году было всего 35, передает с места событий корреспондент URA.RU. Во главе парадной колонны проехал мотоциклетный кортеж. Представлен большой блок техники, полученной СССР по ленд-лизу от союзников — новинка этого года. «Она была представлена в музее и раньше, ее привели в ходовое состояние, и сегодня техника впервые участвует в параде», — рассказал URA.RU сотрудник музея военной техники УГМК Максим Бородин. Это основной танк Sherman, средний танк Sherman М4, САУ Achilles, армейский автомобиль повышенной проходимости Dodge WC-51, легкий плавающий автомобиль Ford GPA и многие другие раритеты. В колонне техники Красной Армии также можно увидеть танки Т-26, Т-35, легкий колесно-гусеничный танк БТ-7, тяжелый танк ИС-2, бронеавтомобиль БА-20. «Часть техники — боевая, которая участвовала в сражениях и получила повреждения», — добавил Бородин. Утром парад прошел в Екатеринбурге. Впервые в нем участвовали уральский полпред президента Артем Жога и врио свердловского губернатора Денис Паслер. На параде в Верхней Пышме они также, по давней традиции, присутствовали. Рядом можно было заметить губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, барда Александра Новикова, руководство холдинга УГМК, депутатов заксобрания. За ходом мероприятий, посвященных 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, агентство следит в режиме онлайн. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.