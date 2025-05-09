Минобороны обвинило ВСУ в 5 тысячах нарушений режима прекращения огня

ВСУ, несмотря на режим перемирия, осуществили 1455 обстрелов и 3502 удара дронов. Об этом рассказали в Минобороны.
«По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 1455 обстрелов. Также зафиксировано 3502 удара БПЛА», — говорится в заявлении Минобороны. Там добавили, что всего зафиксировано 5026 нарушений режима прекращения огня.
Кроме того, были предприняты четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях. Российские военные отвечают на эти нарушения адекватно, заключили в ведомстве.
В честь 80-й годовщины Великой Победы президент России Владимир Путин объявил перемирие, которое действует с полуночи 7 на 8 мая до полуночи 10 на 11 мая. Это решение принято в гуманитарных целях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в случае продолжения атак со стороны Киева Россия оставляет за собой право на ответные меры. Кремль также подтвердил готовность к мирным переговорам без предварительных условий.
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