Российские военные строго соблюдают режим прекращения огня, введенный на период празднования 80-летия Победы. Согласно решению президента РФ Владимира Путина, войска остаются на занятых рубежах, руководствуясь гуманитарными принципами, сообщает Минобороны РФ.
«Группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня», — сообщает ведомство. Там также добавляют, что в случае нарушения перемирия со стороны ВСУ российские войска будут реагировать зеркально и адекватно.
Военное ведомство заявляет о готовности пресекать любые провокации киевского режима. Дальнейшие действия российской группировки будут зависеть от развития оперативной обстановки.
Ранее Минобороны РФ заявляло, что несмотря на режим перемирия, ВСУ провели 1455 обстрелов и 3502 атаки дронами. Также были совершены четыре попытки прорыва границы в Курской и Белгородской областях.
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