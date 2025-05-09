МО: Россия продолжает сохранять режим прекращения огня

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Российские войска будут оставаться на раннее занятых позициях
Российские войска будут оставаться на раннее занятых позициях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные строго соблюдают режим прекращения огня, введенный на период празднования 80-летия Победы. Согласно решению президента РФ Владимира Путина, войска остаются на занятых рубежах, руководствуясь гуманитарными принципами, сообщает Минобороны РФ.

«Группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня», — сообщает ведомство. Там также добавляют, что в случае нарушения перемирия со стороны ВСУ российские войска будут реагировать зеркально и адекватно.

Военное ведомство заявляет о готовности пресекать любые провокации киевского режима. Дальнейшие действия российской группировки будут зависеть от развития оперативной обстановки.

Ранее Минобороны РФ заявляло, что несмотря на режим перемирия, ВСУ провели 1455 обстрелов и 3502 атаки дронами. Также были совершены четыре попытки прорыва границы в Курской и Белгородской областях. 

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Российские военные строго соблюдают режим прекращения огня, введенный на период празднования 80-летия Победы. Согласно решению президента РФ Владимира Путина, войска остаются на занятых рубежах, руководствуясь гуманитарными принципами, сообщает Минобороны РФ. «Группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня», — сообщает ведомство. Там также добавляют, что в случае нарушения перемирия со стороны ВСУ российские войска будут реагировать зеркально и адекватно. Военное ведомство заявляет о готовности пресекать любые провокации киевского режима. Дальнейшие действия российской группировки будут зависеть от развития оперативной обстановки. Ранее Минобороны РФ заявляло, что несмотря на режим перемирия, ВСУ провели 1455 обстрелов и 3502 атаки дронами. Также были совершены четыре попытки прорыва границы в Курской и Белгородской областях. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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