El Paris: прошедший Парад в Москве доказал, что Путин не одинок

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Шествие войск на параде состояла из ряда дружественных стран
Шествие войск на параде состояла из ряда дружественных стран Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Парад Победы в Москве показал, что у России есть друзья по всему миру. Об этом написали в испанской газете El Pa?s.

«Путин показал миру и россиянам, что он не одинок», — пишут авторы статьи издания El Pa?s. Они добавили, что присутствие китайского лидера Си Цзиньпина, президента Бразилии Лулы да Силвы и других мировых политиков показало международную поддержку России.

Несмотря на критику со стороны Брюсселя и Киева, лидеры Словакии, Сербии и других стран подтвердили свои связи с Россией. Парад стал важным политическим заявлением в условиях текущих международных отношений, считает издание. 

В Александровском саду в Москве прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. В мероприятии приняли участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, а также главы ряда других зарубежных государств.

Словаки впервые увидели московский парад и назвали его потрясающим зрелищем. Норберт и другие гости из Словакии поделились восторженными впечатлениями, отметив особую атмосферу праздника в российской столице.

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Парад Победы в Москве показал, что у России есть друзья по всему миру. Об этом написали в испанской газете El Pa?s. «Путин показал миру и россиянам, что он не одинок», — пишут авторы статьи издания El Pa?s. Они добавили, что присутствие китайского лидера Си Цзиньпина, президента Бразилии Лулы да Силвы и других мировых политиков показало международную поддержку России. Несмотря на критику со стороны Брюсселя и Киева, лидеры Словакии, Сербии и других стран подтвердили свои связи с Россией. Парад стал важным политическим заявлением в условиях текущих международных отношений, считает издание.  В Александровском саду в Москве прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. В мероприятии приняли участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, а также главы ряда других зарубежных государств. Словаки впервые увидели московский парад и назвали его потрясающим зрелищем. Норберт и другие гости из Словакии поделились восторженными впечатлениями, отметив особую атмосферу праздника в российской столице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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