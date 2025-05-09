Парад Победы в Москве показал, что у России есть друзья по всему миру. Об этом написали в испанской газете El Pa?s.
«Путин показал миру и россиянам, что он не одинок», — пишут авторы статьи издания El Pa?s. Они добавили, что присутствие китайского лидера Си Цзиньпина, президента Бразилии Лулы да Силвы и других мировых политиков показало международную поддержку России.
Несмотря на критику со стороны Брюсселя и Киева, лидеры Словакии, Сербии и других стран подтвердили свои связи с Россией. Парад стал важным политическим заявлением в условиях текущих международных отношений, считает издание.
В Александровском саду в Москве прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. В мероприятии приняли участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, а также главы ряда других зарубежных государств.
Словаки впервые увидели московский парад и назвали его потрясающим зрелищем. Норберт и другие гости из Словакии поделились восторженными впечатлениями, отметив особую атмосферу праздника в российской столице.
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