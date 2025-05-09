ВСУ пять тысяч раз нарушили перемирие и попытались прорваться на территорию РФ: карта СВО 9 мая

За период действия перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили четыре попытки нарушить государственную границу России в Курской и Белгородской областях, а также 15 атак, одна разведка боем в районах населенных пунктов. Об этом сообщает Минобороны.
По данным военного ведомства, на протяжении всей линии фронта украинские войска осуществили 1455 обстрелов позиций российских подразделений с использованием ствольной артиллерии, танков и минометов, а также 23 раза применили реактивные системы залпового огня. Помимо этого, было зафиксировано 3502 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. В общей сложности отмечено 5026 случаев нарушения режима прекращения огня. Россия зеркально отвечает на все попытки ВСУ прорвать границу России. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
ВСУ пытаются прорвать границу России
Несмотря на введенный режим прекращения огня, подразделения Вооруженных сил Украины продолжают осуществлять боевые действия против российских военнослужащих. Зафиксированы четыре попытки украинских формирований прорваться через государственную границу Российской Федерации на территории Курской и Белгородской областей. Кроме того, отмечено проведение пятнадцати атак и одной разведки боем вблизи населенных пунктов Новоегоровка (Луганская Народная Республика), а также Липовое, Редкодуб, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка и Веселое (Донецкая Народная Республика).
ВС РФ освободили два населенных пункта
В ходе наступательных операций подразделения войсковой группировки «Центр» освободили населенные пункты Лысовка и Троицкое, расположенные на территории Донецкой Народной Республики. В результате боевых действий ВСУ понесли значительные потери в личном составе и военной технике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Сумское направление
В приграничном районе Курской области, вблизи поселка Теткино, сохраняется напряженная обстановка — подразделения Вооруженных сил Украины продолжают попытки прорвать российскую границу. Бои в этом районе идут уже пятый день подряд, однако, несмотря на значительное сосредоточение ресурсов, противнику не удалось достичь каких-либо существенных успехов. Активность боевых действий остается высокой: украинская сторона предпринимает попытки переброски пехоты в район Теткино с использованием мототехники.
Основные направления атак ВСУ проходят со стороны населенных пунктов Рыжевка и Будки. По противнику регулярно наносится огневое поражение, в том числе с применением авиации. Подобные действия украинских подразделений фиксируются и вблизи населенного пункта Новый Путь, однако и там каких-либо заметных результатов добиться не удалось.
Покровское (Красноармейское) направление
Режим прекращения огня не соблюдают силы ВСУ, расположенные на Покровском направлении. Военкор Юрий Котенок сообщает, что украинские солдаты активно действуют в районе населенных пунктов Удачное и Котллино. Передовые штурмовые группы ВС РФ закрепились в Перше Травня (Леонтовичи).
Богатырское направление
Группировка войск «Восток» до начала перемирия продолжала активную работу на Богатырском направлении и, значительно продвинулась в посёлке в восточной части и закрепилась в южной. В районе села Отрадного подразделения ВС РФ приблизились к юго-восточной части. ВСУ предпринимали попытки контратаковать с применением бронетехники и оттеснить наши подразделения, но безуспешно, сообщает Котенок.
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