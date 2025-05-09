Беспилотник атаковал правительство Белгородской области: карта ударов БПЛА 9 мая

В Белгороде произошла атака беспилотного аппарата Вооруженных сил Украины на здание правительства Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Несмотря на инцидент, праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Победы, в городе продолжаются согласно запланированной программе. Губернатор подчеркнул, что в регионе соблюдаются максимальные меры безопасности.
Белгородская область
«В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. По его словам, жертв и пострадавших в результате атаки нет. На место происшествия немедленно прибыли все необходимые оперативные службы.
Позже стало известно, что системы ПВО уничтожили еще один беспилотник над регионом. Об этом сообщил telegram-канал «Радар Белгород».
Опасность атаки БПЛА в регионах
Воронежская область
В Воронежской области официально объявлен отбой опасности после более чем двух суток повышенной боевой готовности из-за угрозы атак беспилотников. Режим опасности, который длился 58 часов, был снят после тщательной проверки и оценки ситуации со стороны региональных властей и сил безопасности, сообщили Вести Воронеж.
Ивановская область
Оперативный штаб Ивановской области сообщил о введении режима опасности в связи с возможной атакой БПЛА. Там сообщили, что система предупреждения и реагирования на атаки уже приведена в действие для обеспечения безопасности жителей и инфраструктуры региона.
Курская область
Оперативный штаб Курской области объявил о ракетной опасности в регионе. Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности и следовать инструкциям для обеспечения личной безопасности. Все оперативные службы находятся в состоянии повышенной готовности и работают в усиленном режиме для защиты жизни и здоровья населения.
Ограничения в аэропортах
Нижнекамск
В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) с 07:50 по мск были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.
В результате рейс в Санкт-Петербург авиакомпании «Победа» был задержан на один час и перенесен на 11:40 по московскому времени. Такая информация опубликована на официальном портале аэропорта. Данные по остальным рейсам остаются без изменений.
Саратов
В аэропорту Гагарин города Саратова временно введен план «Ковер», предусматривающий ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Он добавил, что сотрудники аэропорта, а также авиационные диспетчеры принимают все меры для обеспечения безопасности полетов.
Несмотря на введенные ограничения, авиарейсы осуществляются согласно установленному графику. Согласно информации, размещенной на официальном сайте аэропорта, задержек и отмен рейсов на данный момент не зафиксировано.
Бугульма
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Бугульмы. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в telegram-канале Росавиации.
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