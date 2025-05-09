Беспилотник атаковал правительство Белгородской области: карта ударов БПЛА 9 мая

Беспилотник атаковал здание правительства Белгородской области
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ВСУ атаковали Белгородскую область в День Победы двумя дронами
ВСУ атаковали Белгородскую область в День Победы двумя дронами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгороде произошла атака беспилотного аппарата Вооруженных сил Украины на здание правительства Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Несмотря на инцидент, праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Победы, в городе продолжаются согласно запланированной программе. Губернатор подчеркнул, что в регионе соблюдаются максимальные меры безопасности.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Белгородская область

«В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. По его словам, жертв и пострадавших в результате атаки нет. На место происшествия немедленно прибыли все необходимые оперативные службы.

Позже стало известно, что системы ПВО уничтожили еще один беспилотник над регионом. Об этом сообщил telegram-канал «Радар Белгород».

Опасность атаки БПЛА в регионах

Воронежская область

В Воронежской области официально объявлен отбой опасности после более чем двух суток повышенной боевой готовности из-за угрозы атак беспилотников. Режим опасности, который длился 58 часов, был снят после тщательной проверки и оценки ситуации со стороны региональных властей и сил безопасности, сообщили Вести Воронеж.

Ивановская область

Оперативный штаб Ивановской области сообщил о введении режима опасности в связи с возможной атакой БПЛА. Там сообщили, что система предупреждения и реагирования на атаки уже приведена в действие для обеспечения безопасности жителей и инфраструктуры региона.

Курская область

Оперативный штаб Курской области объявил о ракетной опасности в регионе. Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности и следовать инструкциям для обеспечения личной безопасности. Все оперативные службы находятся в состоянии повышенной готовности и работают в усиленном режиме для защиты жизни и здоровья населения.

Ограничения в аэропортах

Нижнекамск

В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) с 07:50 по мск были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

В результате рейс в Санкт-Петербург авиакомпании «Победа» был задержан на один час и перенесен на 11:40 по московскому времени. Такая информация опубликована на официальном портале аэропорта. Данные по остальным рейсам остаются без изменений.

Саратов

В аэропорту Гагарин города Саратова временно введен план «Ковер», предусматривающий ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Он добавил, что сотрудники аэропорта, а также авиационные диспетчеры принимают все меры для обеспечения безопасности полетов.

Несмотря на введенные ограничения, авиарейсы осуществляются согласно установленному графику. Согласно информации, размещенной на официальном сайте аэропорта, задержек и отмен рейсов на данный момент не зафиксировано.

Бугульма 

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Бугульмы. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в telegram-канале Росавиации.

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В Белгороде произошла атака беспилотного аппарата Вооруженных сил Украины на здание правительства Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Несмотря на инцидент, праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Победы, в городе продолжаются согласно запланированной программе. Губернатор подчеркнул, что в регионе соблюдаются максимальные меры безопасности. Белгородская область «В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. По его словам, жертв и пострадавших в результате атаки нет. На место происшествия немедленно прибыли все необходимые оперативные службы. Позже стало известно, что системы ПВО уничтожили еще один беспилотник над регионом. Об этом сообщил telegram-канал «Радар Белгород». Опасность атаки БПЛА в регионах Воронежская область В Воронежской области официально объявлен отбой опасности после более чем двух суток повышенной боевой готовности из-за угрозы атак беспилотников. Режим опасности, который длился 58 часов, был снят после тщательной проверки и оценки ситуации со стороны региональных властей и сил безопасности, сообщили Вести Воронеж. Ивановская область Оперативный штаб Ивановской области сообщил о введении режима опасности в связи с возможной атакой БПЛА. Там сообщили, что система предупреждения и реагирования на атаки уже приведена в действие для обеспечения безопасности жителей и инфраструктуры региона. Курская область Оперативный штаб Курской области объявил о ракетной опасности в регионе. Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности и следовать инструкциям для обеспечения личной безопасности. Все оперативные службы находятся в состоянии повышенной готовности и работают в усиленном режиме для защиты жизни и здоровья населения. Ограничения в аэропортах Нижнекамск В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) с 07:50 по мск были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. В результате рейс в Санкт-Петербург авиакомпании «Победа» был задержан на один час и перенесен на 11:40 по московскому времени. Такая информация опубликована на официальном портале аэропорта. Данные по остальным рейсам остаются без изменений. Саратов В аэропорту Гагарин города Саратова временно введен план «Ковер», предусматривающий ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Он добавил, что сотрудники аэропорта, а также авиационные диспетчеры принимают все меры для обеспечения безопасности полетов. Несмотря на введенные ограничения, авиарейсы осуществляются согласно установленному графику. Согласно информации, размещенной на официальном сайте аэропорта, задержек и отмен рейсов на данный момент не зафиксировано. Бугульма  Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Бугульмы. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в telegram-канале Росавиации.
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