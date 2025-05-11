Цветочное полнолуние 12 мая 2025: чем опасно и что нельзя делать

12 мая 2025 года россияне смогут наблюдать астрономическое явление с названием Цветочное полнолуние. Это полнолуние также называют микролунием, так как Луна отдалится от Земли. Это окажет влияние на различные сферы в жизни людей. В беседе с корреспондентом URA.RU астролог Борис Зак рассказал, как полнолуние повлияет на взаимоотношения и сферу инвестиций, и где его можно увидеть.
Что такое полнолуние
Полнолуние наблюдается каждый месяц, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной. В итоге солнечный свет полностью освещает сторону Луны, обращенную к нашей планете. В этот период Луна предстает в виде полного светящегося диска. Продолжительность одного лунного цикла составляет приблизительно 30 суток.
В течение первых двух недель цикла Луна постепенно увеличивает свою освещенную часть, достигая максимума к моменту полнолуния. Затем, в последующие 15 дней, видимая часть Луны начинает убывать. На 30-й день цикла спутник становится практически невидимым, поскольку его освещенная область минимальна, сообщили на сайте Московского планетария.
12 мая Луна будет находиться в фазе полнолуния, но ее видимый размер будет меньше обычного. Поэтому это полнолуние называют микролунием. Разница между этими явлениями небольшая — всего 10%, но невооруженным взглядом будет видно, что лунный диск как будто стал меньше.
Почему Луну 12 мая называют Цветочной
«Майское полнолуние традиционно называют цветочным, потому что оно приходится на период активного цветения растений. Именно в мае в большинстве мест на нашей планете природа оживает в полную силу именно в этом месяце», — объяснил асторолг Борис Зак. Именно поэтому древние индейцы, наблюдая за этими изменениями в природе, назвали майское полнолуние в честь цветов.
Майскому полнолунию разные народы давали свои названия. В Китае его называли Драконьей Луной, кельтские народы именовали это астрономическое явление Яркой Луной, а у виккан оно было известно как Заячья Луна. Индейцы чероки использовали название Луна Земледелия, в то время как в странах Южного полушария майское полнолуние называли Бобровой или даже Морозной Луной.
Что можно и нельзя делать в полнолуние 12 мая
По словам астролога, 12 мая полнолуние состоится в знаке Скорпиона, а значит в ближайшие две недели нас ожидает яркое проявление эмоций, успех в ситуациях, в которых захочется докопаться до сути. Также это период мощных внутренних трансформаций.
«Тут же стоит отметить, что на это полнолуние приходится ретроградный Плутон, который является управителем Скорпиона. А потому внутренние трансформации будут происходить особенно сильно», — заявил Борис Зак. Также он отметил, что в этот период можно ожидать успеха в сфере инвестиций. В этот период период также ожидается повышение страсти в отношениях.
«При этом в период с полнолуния 12 мая и до ближайшего новолуния точно не следует излишне сдерживать свои эмоции, конфликтовать, манипулировать и проявлять излишнюю жадность в материальных вопросах», — сообщил эксперт.
В это время рекомендуется отдохнуть выделить время для релаксации. Важно избегать эмоциональных перегрузок и не требовать много от других. Также желательно в этот период избавиться от долгов и финансовых обязательств. В этот период лучше отказаться от похода к косметологам. Также не стоит начинать новые дела, открываться малознакомым людям, заключать сделки.
Где и когда можно увидеть полнолуние 12 мая
Для того, чтобы увидеть полнолуние, не нужны специальные приборы. Достаточно просто выйти на открытое пространство и посмотреть в небо. Тем, кто хочет рассмотреть это астрономическое явление подробнее, могут пригодиться бинокль или телескоп. При условии ясной погоды цветочное полнолуние будет видно практически везде
Полностью освещенную Луну можно наблюдать не только в момент полнолуния, но также за несколько дней до и после события. Пик полнолуния ожидается 12 мая в 19:58 по московскому времени.
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