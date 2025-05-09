В Горсаду Кургана прямо сейчас выступают молодежные кавер-группы «Пантеон» (Pantheon project) и «Ko-Mix». Об этом сообщает журналист URA.RU. Также в ЦПКиО и центре «Современник» проводятся праздничные мероприятия.
«Песни певицы Максим обретают новые смыслы на улицах Кургана», — отмечает журналист URA.RU на концерте группы «Пантеон». Один из слушателей активно подпевал в такт музыке.
В ЦПКиО в 19:00 состоится концерт Заслуженного коллектива Российской Федерации фольклорного ансамбля «Цветень». А сейчас там проходит концертная программа «Одна на всех — Великая Победа!», которая включает выступления танцевальных ансамблей из Кургана, а также народного коллектива — студии эстрадного вокала «Откровение», совместно с коллективом музыкально-продюсерского центра «Фабрика талантов».
В центре культуры и досуга «Современник» прямо сейчас проходит детская конкурсно — игровая программа «Мы — ваша смена!». А в 18:00 состоится праздничная программа с приглашением участников СВО «Благодарю за Победу!». Далее с 20:00 откроет двери — «Танцплощадка 45».
На площади Ленина в 19:30 состоится концерт фолк-группы «Партизан FM». А в 20:40 на сцене выступит Заслуженный артиста РФ Виктор Сорокин. Мероприятия завершатся художественно–музыкальной композицией «Минута Памяти» и праздничным салютом в 22:00.
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