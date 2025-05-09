Более миллиона человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Петербурге

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Шествие прошло по Невскому проспекту
Шествие прошло по Невскому проспекту Фото:
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В акции «Бессмертный полк», прошедшей в Санкт-Петербурге, приняли участие 1,1 миллиона человек. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Александра Беглова.

«После перерыва народная акция вновь прошла в Петербурге в онлайн-формате, собрав 1 миллион 100 тысяч человек», — передает сообщение пресс-служба губернатора. Во главе колонны шли Александр Беглов, спикер Заксобрания Александр Бельский, вице-губернатор Евгений Разумишкин и другие представители администрации Санкт-Петербурга. С ними также находились военнослужащие и священники, среди которых был митрополит Варсонофий.

Участники несли портреты ветеранов и тружеников тыла. Шествие возглавляли ветераны Великой Отечественной войны и СВО, а также блокадники на ретроавтомобилях. Первую колонну сопровождал исторический автомобиль с Золотой Звездой Ленинграда. Люди двигались от площади Александра Невского до Дворцовой.

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В акции «Бессмертный полк», прошедшей в Санкт-Петербурге, приняли участие 1,1 миллиона человек. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Александра Беглова. «После перерыва народная акция вновь прошла в Петербурге в онлайн-формате, собрав 1 миллион 100 тысяч человек», — передает сообщение пресс-служба губернатора. Во главе колонны шли Александр Беглов, спикер Заксобрания Александр Бельский, вице-губернатор Евгений Разумишкин и другие представители администрации Санкт-Петербурга. С ними также находились военнослужащие и священники, среди которых был митрополит Варсонофий. Участники несли портреты ветеранов и тружеников тыла. Шествие возглавляли ветераны Великой Отечественной войны и СВО, а также блокадники на ретроавтомобилях. Первую колонну сопровождал исторический автомобиль с Золотой Звездой Ленинграда. Люди двигались от площади Александра Невского до Дворцовой.
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