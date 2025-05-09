В Кургане 9 мая состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Победы. На площади имени Ленина прошли концерты с военными песнями. Кульминацией вечерней программы стал салют, озаривший небо над городом. Об этом передает корреспондент URA.RU с Центральной площади.
«В Кургане запустили салют на День Победы. Посмотреть залпы ярких феерверков собрались сотни горожан», — передает корреспондент.
В рамках вечерней программы на главной сцене выступила группа «Партизан FM» и Заслуженный артист РФ Виктор Сорокин. Они исполнили знаменитные военные песни для сотен собравшихся горожан и гостей города. Под легендарные «Катюша» и «Смуглянка» не только подпевали, но и зажигательно пританцовывали на площади.
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