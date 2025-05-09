Победный праздничный салют озарил небо Кургана. Видео

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В Кургане запустили праздничный салют на 9 Мая
В Кургане запустили праздничный салют на 9 Мая Фото:
новость из сюжета
День Победы-2025 в Кургане

В Кургане 9 мая состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Победы. На площади имени Ленина прошли концерты с военными песнями. Кульминацией вечерней программы стал салют, озаривший небо над городом. Об этом передает корреспондент URA.RU с Центральной площади.

«В Кургане запустили салют на День Победы. Посмотреть залпы ярких феерверков собрались сотни горожан», — передает корреспондент. 

В рамках вечерней программы на главной сцене выступила группа «Партизан FM» и Заслуженный артист РФ Виктор Сорокин. Они исполнили знаменитные военные песни для сотен собравшихся горожан и гостей города. Под легендарные «Катюша» и «Смуглянка» не только подпевали, но и зажигательно пританцовывали на площади. 

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В Кургане 9 мая состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Победы. На площади имени Ленина прошли концерты с военными песнями. Кульминацией вечерней программы стал салют, озаривший небо над городом. Об этом передает корреспондент URA.RU с Центральной площади. «В Кургане запустили салют на День Победы. Посмотреть залпы ярких феерверков собрались сотни горожан», — передает корреспондент.  В рамках вечерней программы на главной сцене выступила группа «Партизан FM» и Заслуженный артист РФ Виктор Сорокин. Они исполнили знаменитные военные песни для сотен собравшихся горожан и гостей города. Под легендарные «Катюша» и «Смуглянка» не только подпевали, но и зажигательно пританцовывали на площади. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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