В МИД ищут логику в заявлении Трампа о решающей роли США в Победе

Захарова: Трамп пытается напомнить американцам о забытой истории
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Трамп стремится пробудить интерес американцев к своей истории, заявила Захарова
Трамп стремится пробудить интерес американцев к своей истории, заявила Захарова Фото:
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Президент США Дональд Трамп, заявив о главной роли Соединенных Штатов в победе над нацизмом, пытается напомнить американцам о забытой истории. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мне кажется, что очень может быть, что это тоже часть такой его внутренней боли за то, что Соединенные Штаты перестали быть великими, в том числе и в знании собственной истории", — передает слова Захаровой ТАСС. Она отметила, что такие заявления Трампа могут быть попыткой возбудить интерес к событиям Второй мировой войны, хотя они зачастую преувеличены.

Дональд Трамп 2 мая заявил, что США внесли самый значительный вклад в победу во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что хотя многие союзники отмечают 8 мая как День Победы, именно американцы сделали больше всех. Трамп также отметил, что США выиграли как Первую, так и Вторую мировые войны, акцентируя внимание на храбрости и военном мастерстве американцев, и призвал снова отмечать эти победы.

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Президент США Дональд Трамп, заявив о главной роли Соединенных Штатов в победе над нацизмом, пытается напомнить американцам о забытой истории. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мне кажется, что очень может быть, что это тоже часть такой его внутренней боли за то, что Соединенные Штаты перестали быть великими, в том числе и в знании собственной истории", — передает слова Захаровой ТАСС. Она отметила, что такие заявления Трампа могут быть попыткой возбудить интерес к событиям Второй мировой войны, хотя они зачастую преувеличены. Дональд Трамп 2 мая заявил, что США внесли самый значительный вклад в победу во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что хотя многие союзники отмечают 8 мая как День Победы, именно американцы сделали больше всех. Трамп также отметил, что США выиграли как Первую, так и Вторую мировые войны, акцентируя внимание на храбрости и военном мастерстве американцев, и призвал снова отмечать эти победы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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