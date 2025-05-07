Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сыграли решающую роль в победе над фашизмом во Второй мировой войне, в то время как вклад советской армии, по его мнению, был менее значительным. Об этом Трамп сказал 8 мая на церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае.
«У России большой день завтра. Кстати, они потеряли миллионы людей и были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне, победили с помощью других. И все празднуют, кроме нас», — заявил Трамп, подчеркнув доминирующую роль США в разгроме нацизма. По его словам, победа была достигнута во многом благодаря действиям американской армии и поддержке союзников.
В этот же день Дональд Трамп подписал прокламацию, объявив 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. В документе президент призвал чтить память павших, защищавших свободу от нацизма и фашизма, а также продолжать отстаивать эти ценности перед лицом всех современных угроз.
В 2025 году исполняется 80 лет со дня Победы над фашисткой Германией, решающий вклад в которую внес Советский Союз. В честь этого по всей стране будут проходить многочисленные акции. А в Москву на главный парад страны приедут лидеры многих стран. Самые интересные новости по теме — на сайте URA.RU.
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