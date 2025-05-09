В Курганской области с января по апрель 2025 года было зафиксировано 1102 тяжких и особо тяжких преступления — это самый низкий показатель за последние 15 лет. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Российской Федерации.
«Количество тяжких и особо тяжких преступлений в Курганской области с января по апрель 2025 года — 1102», — сообщается на сайте государственной статистики ЕМИСС. Отмечается, что это самый низкий показатель с 2010 года. За аналогичный период прошлого года было 1166 преступлений.
По данным МВД, в России тяжкими считаются преступления, за которые по закону можно получить от 5 до 10 лет тюрьмы. Это, например, причинение тяжкого вреда здоровью, крупные кражи, мошенничество на большие суммы, разбой без убийства, изнасилование без отягчающих обстоятельств и торговля наркотиками в значительном объеме. Особо тяжкие преступления — это те, за которые дают больше 10 лет или пожизненное. К ним относятся убийства, изнасилование несовершеннолетних, терроризм, государственная измена, крупный наркобизнес, поджоги с жертвами и организация преступных групп.
Ранее власти Курганской области сообщали о снижении подростковой преступности: за первый квартал 2025 года количество преступлений среди несовершеннолетних сократилось более чем на 14%, а тяжких и особо тяжких преступлений среди подростков — на 20,8%.
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