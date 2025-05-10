Пакистанская армия начала военную операцию против Индии

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Конфликт между сторонами обострился в апреле
Конфликт между сторонами обострился в апреле Фото:
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Обострение конфликта в Приднестровье

Пакистан приступил к проведению полномасштабной военной операции против Индии. Об этом сообщил источник в пакистанских силовых структурах

«Пакистан начал крупномасштабную военную операцию <...>. В качестве прямого ответа на продолжительные провокации Индии», — цитирует собственный источник телеканал Geo.

Ранее Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам, передает «Национальная служба новостей». До этого, 7 мая, индийская армия провела операцию против террористических объектов в Пакистане. На следующий день между странами произошел крупнейший воздушный бой с участием 125 самолетов, отмечает RT. Стороны регулярно обмениваются взаимными ударами.

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Пакистан приступил к проведению полномасштабной военной операции против Индии. Об этом сообщил источник в пакистанских силовых структурах «Пакистан начал крупномасштабную военную операцию <...>. В качестве прямого ответа на продолжительные провокации Индии», — цитирует собственный источник телеканал Geo. Ранее Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам, передает «Национальная служба новостей». До этого, 7 мая, индийская армия провела операцию против террористических объектов в Пакистане. На следующий день между странами произошел крупнейший воздушный бой с участием 125 самолетов, отмечает RT. Стороны регулярно обмениваются взаимными ударами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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