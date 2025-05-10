Петербургскую пенсионерку до смерти изнасиловали в подъезде

В одном из жилых домов Санкт-Петербурга накануне на лестничной площадке было найдено тело 73-летней пенсионерки, ставшей жертвой изнасилования. Женщину обнаружил сосед. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на источники.
«На теле пенсионерки обнаружены множественные повреждения. Внутри нее находились инородные предметы», — сказал собеседник. Его слова приводит РЕН ТВ.
В тот же вечер сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Санкт-Петербурга по подозрению в причастности к преступлению. Мужчина оказался безработным. В ходе проверки установлено, что задержанный также являлся соседом погибшей пенсионерки и проживал в том же доме, где было обнаружено ее тело.
Окончательные причины смерти пенсионерки будут определены после проведения судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела. Расследованием обстоятельств произошедшего занимаются следственные органы.
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