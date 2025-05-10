Петербургскую пенсионерку до смерти изнасиловали в подъезде

Пенсионерка из Санкт-Петербурга стала жертвой изнасилования
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Тело женщины было найдено на лестничной клетке 9 мая
Тело женщины было найдено на лестничной клетке 9 мая Фото:

В одном из жилых домов Санкт-Петербурга накануне на лестничной площадке было найдено тело 73-летней пенсионерки, ставшей жертвой изнасилования. Женщину обнаружил сосед. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на источники.

«На теле пенсионерки обнаружены множественные повреждения. Внутри нее находились инородные предметы», — сказал собеседник. Его слова приводит РЕН ТВ.

В тот же вечер сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Санкт-Петербурга по подозрению в причастности к преступлению. Мужчина оказался безработным. В ходе проверки установлено, что задержанный также являлся соседом погибшей пенсионерки и проживал в том же доме, где было обнаружено ее тело.

Окончательные причины смерти пенсионерки будут определены после проведения судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела. Расследованием обстоятельств произошедшего занимаются следственные органы.

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В одном из жилых домов Санкт-Петербурга накануне на лестничной площадке было найдено тело 73-летней пенсионерки, ставшей жертвой изнасилования. Женщину обнаружил сосед. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на источники. «На теле пенсионерки обнаружены множественные повреждения. Внутри нее находились инородные предметы», — сказал собеседник. Его слова приводит РЕН ТВ. В тот же вечер сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Санкт-Петербурга по подозрению в причастности к преступлению. Мужчина оказался безработным. В ходе проверки установлено, что задержанный также являлся соседом погибшей пенсионерки и проживал в том же доме, где было обнаружено ее тело. Окончательные причины смерти пенсионерки будут определены после проведения судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела. Расследованием обстоятельств произошедшего занимаются следственные органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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