Военкор Рожин заявил о массовой капитуляции бойцов ВСУ во время перемирия

Группа украинских военных, предпринявшая попытку проникновения на территорию России в районе приграничного поселка Теткино, пропала без вести после авиаудара. Об этом сообщил военный корреспондент Борис Рожин, ссылаясь на собственные источники и заявления украинских ресурсов.
"Группа оккупантов пропала без вести в районе госграницы. <...> Уже через несколько минут после незаконного пересечения российско-украинской границы от оккупантов остался лишь кратер - по скоплению живой силы противника был нанесен удар фугасной авиационной бомбой", — написал Рожин в своем telegram-канале.
По его словам, украинские военнослужащие пытались прорваться вглубь российской территории и даже изначально заявили о «контроле» над поселком Теткино. Такую информацию преподносили украинские СМИ. Ранее Рожин отмечал, что ВСУ отказались от эвакуации тел своих военнослужащих и продолжил попытки прорыва.
Попытки украинских военных прорваться на территорию Курской области продолжаются уже не первый раз: ранее в этом районе фиксировалось сосредоточение сил и техники ВСУ, а российские военные неоднократно отражали атаки на Теткино, уничтожая вражескую технику и не допуская продвижения противника через границу. Сам российский регион был окончательно освобожден в конце апреля.
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