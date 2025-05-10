10 мая 2025

Путин обсудит с Эрдоганом возможность переговоров с Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин намерен обсудить с Эрдоганом организацию мирных переговоров с Украиной
Путин намерен обсудить с Эрдоганом организацию мирных переговоров с Украиной Фото:

Президент России Владимир Путин намерен обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом перспективу организации мирных переговоров с Украиной. Об этом президент сообщил журналистам. 

«Хочу попросить его (президента Турции. — Ред.) о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции, надеюсь, что он подтвердит свое желание способствовать поиску мира на Украине», — заявил Путин журналистам в прямом эфире на канале «Россия-24». 

Ранее Турция уже заявляла о готовности принять у себя мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса и выступала посредником между сторонами. Президенты России и Турции неоднократно обсуждали актуальные вопросы, связанные с ситуацией на Украине. 

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Президент России Владимир Путин намерен обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом перспективу организации мирных переговоров с Украиной. Об этом президент сообщил журналистам.  «Хочу попросить его (президента Турции. — Ред.) о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции, надеюсь, что он подтвердит свое желание способствовать поиску мира на Украине», — заявил Путин журналистам в прямом эфире на канале «Россия-24».  Ранее Турция уже заявляла о готовности принять у себя мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса и выступала посредником между сторонами. Президенты России и Турции неоднократно обсуждали актуальные вопросы, связанные с ситуацией на Украине. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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