Прогноз магнитных бурь на 12 мая 2025: к чему готовиться метеозависимым

От метеозависимости не застрахован никто. Регулярно магнитные бури портят самочувствие миллионам людей по всему миру. Поэтому лучше заранее знать, что будет происходить с геомагнитной активностью на Земле в ближайшие дни. URA.RU публикует прогноз магнитных бурь на 12 мая 2025 года.
Солнечная активность в мае 2025
По информации ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, обстановка на поверхности звезды довольно спокойная. Индекс солнечной активности находится на «желтом» уровне и составляет 4.4 балла из 10 возможных. За последние сутки ученые зафиксировали четыре небольшие вспышки класса С, которые никак не повлияют на магнитосферу Земли.
Магнитная буря 12 мая 2025
Ученые считают, что в ближайшие дни магнитной бури ждать не стоит. В понедельник 12 мая магнитосфера Земли, по предварительному прогнозу, останется спокойной. Уровень геомагнитной активности по Кр-индексу составит всего 3 балла. Эксперты оценивают вероятность «зеленого» уровня активности в 68%. Возможность незначительных геомагнитных возмущений — 25%, а шанс магнитной бури — 7%.
Прогноз магнитных бурь на май
На майских праздниках магнитосфера Земли оставалась возмущенной, однако теперь метеозависимые люди могут выдохнуть. В ближайшую неделю магнитные бури не ожидаются. Ближайший всплеск геомагнитной активности ученые прогнозируют на конец месяца: уровень магнитосферы дойдет до «красных» значений 28-29 мая. Также шторм возможен в самом начале июня.
Также в период с 18 по 21 мая и с 2 по 6 июня возможны геомагнитные возмущения. Но стоит учитывать, что прогноз на столь долгий период всегда приблизительный. Поэтому метеозависимым людям стоит регулярно проверять, что готовит магнитосфера в ближайшие сутки.
Что делать метеозависимым
Метеозависимые по всему миру ощущают влияние магнитных бурь на организм. По подсчетам врачей, примерно 30% людей страдают от повышенной геомагнитной активности. Но «волшебной пилюли» от метеозависимости нет, и единственный способ снизить влияние геомагнитной активности на организм — начать следить за своим образом жизни.
Регулярный сон, здоровое питание, отказ от вредных привычек и спорт помогут повысить тонус организма и снизить влияние внешних факторов на самочувствие. Однако если магнитные бури все еще доставляют дискомфорт, стоит обратиться в больницу — возможно, метеозависимость это симптом хронического заболевания.
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