Что произошло на СВО после конца трехдневного перемирия: карта боев на 11 мая

За время празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне бойцы ВСУ более 14 тысяч раз нарушили режим прекращения огня. Кроме того, украинские военные предприняли пять попыток прорвать государственную границу Российской Федерации.
Кроме того, за прошедшие сутки вооруженные силы Украины 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В Горловке жители одного из поселков остались без света. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Результаты перемирия между РФ и Украиной
Соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной, действовавшее в период празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, официально завершилось. Несмотря на введенный режим прекращения огня, украинская сторона допустила более 14 тысяч случаев его нарушения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Также ВСУ за три дня осуществили 4011 обстрелов позиций российских войск с использованием ствольной артиллерии, танков и минометов, а также применяли реактивные системы залпового огня. Кроме того, как отметили в ведомстве, украинская армия совершила 9918 атак и сбросов боеприпасов с беспилотников.
Украинские войска предприняли пять попыток пересечь государственную границу России на территории Курской и Белгородской областей. Кроме того, были отмечены 37 атак и одна попытка разведки боем вблизи населенных пунктов Павловка и Будки Сумской области, Теткино Курской области, Березники Харьковской области, а также в районах Новоегоровки Луганской народной республики, Новооленовки, Миролюбовки, Елизаветовки, Троицкого, Веселого, Липового, Редкодуба, Дзержинска, Романовки, Ульяновки, Алексеевки, Новоалександровки, Котляровки и Новосергеевки Донецкой народной республики. Как сообщили в ведомстве, все попытки украинских бойцов были успешно отражены.
Обстрел ДНР
В течение последних суток ВСУ 28 раз обстреляли территорию ДНР. В результате обстрелов двое мирных жителей получили ранения. Об этом пишет ТАСС. Также сообщается, что в результате ударов ВС Украины были повреждены три жилых здания, а также объект гражданской инфраструктуры. В общей сложности по территории республики было произведено 87 выстрелов различными типами боеприпасов.
Позже стало известно, что из-за обстрелов Горловки (ДНР) появились проблемы с электричеством в поселке Железная Балка. Отмечается, что населенный пункт оказался обесточен.
Ситуация на других участках фронта
Курское направление
ВСУ продолжают попытки прорваться на территорию Курской области в районе населенного пункта Теткино, передает telegram-канал WarGonzo. На окраинах самого поселка украинские силы по-прежнему сохраняют свое присутствие. В частности, район улицы Чапаева фактически превратился в «серую зону», доступ в которую затруднен для обеих сторон из-за интенсивного применения беспилотников.
Также накануне украинские войска предприняли новую попытку наступления на другом направлении, атаковав из района Бессаловки в сторону Волфинского. Эта атака завершилась неудачей для наступающих.
Донецкое направление
Войска РФ осуществили продвижение к северу от Богатыря в сторону Андреевки, войдя на восточную периферию этого населенного пункта. Кроме того, отмечается успех непосредственно в самом Богатыре, где силы ВС РФ смогли углубиться в поселок и занять новые позиции.
После завершения режима прекращения огня российское войсковое объединение «Центр» нанесло удары по личному составу и военной технике одиннадцати украинских бригад, сообщили в Минобороны РФ. В результате чего, противник понес потери.
Сообщается, что удары были осуществлены по районам населенных пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Котляровка, Димитров, Новая Полтавка, Елизаветовка, Алексеевка, Троицкое и Новооленовка. Они находятся в ДНР.
Запорожское направление
На ряде участков продолжаются позиционные бои. Обе стороны активно применяют средства дальнего поражения. Линия боевого соприкосновения остается без значимых изменений.
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