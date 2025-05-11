Президент России Владимир Путин в ночь на 11 мая выпустил обращение, в котором предложил Украине провести переговоры в Стамбуле (Турция) без предварительных условий. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган уже дал свое согласие на проведение дипломатической встречи, а американский лидер Дональд Трамп выразил свою поддержку инициативе РФ. В самом Киеве заявили, что надеются на то, что Москва сначала согласится на прекращение огня и тогда Киев будет согласен на переговоры.
Еще накануне президент Украины Владимир Зеленский совместно с лидерами стран из Франции, Германии, Великобритании и Польши обсуждали в Киеве перспективу прекращения огня в зоне СВО. По итогу они анонсировали 30-дневное перемирие с 12 мая. При этом Киев совместно с западными политиками просто поставили РФ перед фактом. Причем свою инициативу Украина озвучила после того, как активно нарушала перемирия, объявленные Путиным на период Пасхи и Дня Победы. URA.RU рассказывает, как отреагировали в мире на потенциальные переговоры и какие предварительные прогнозы звучат.
Зеленский настаивает на прекращении огня
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным условием для начала переговоров о мирном урегулировании с Россией является немедленное прекращение огня. Таким образом он впервые прокомментировал ночное заявление Владимира Путина, в котором российский президент предложил провести прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле уже на следующей неделе.
Зеленский назвал положительным знаком то, что в России наконец задумались о возможности завершения войны. Он подчеркнул, что весь мир давно ждет окончания конфликта, а первый и обязательный шаг к миру — это полное и надежное прекращение огня.
В ответ на этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что в Киеве невнимательно читали стенограмму Путина. Она пояснила, что предложение президента России о проведении переговоров направлено, в первую очередь, на то, чтобы обсудить первопричины конфликта в целом. По ее словам, президент России четко обозначил свою позицию: сперва должны пройти переговоры о первопричинах конфликта, и только затем можно обсуждать перемирие.
Реакция западных лидеров на предложение Путина
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье провел телефонные переговоры с Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном и подтвердил готовность Турции принять у себя российско-украинские переговоры. В свою очередь Макрон назвал предложение Путина о переговорах первым шагом, однако отметил, что этого недостаточно. По словам Макрона, переговоры не могут проходить параллельно с боевыми действиями.
Канцлер Германии Фридрих Мерц также назвал заявление Путина позитивным сигналом, однако отметил, что этого недостаточно, дословно повторив Макрона. По его мнению, Россия должна согласиться на немедленное прекращение огня перед началом любых переговоров. Премьер-министр Польши Дональд Туск также придерживается схожей риторики, подчеркивая, что мир ждет от России однозначного решения о немедленном и безусловном прекращении огня.
Запад желает продолжения конфликта
Многие западные страны заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции 11 мая. Об этом сообщают журналисты.
По словам Фицо, ряд государств Запада не поддерживают идею прямых переговоров между Россией и Украиной. «Многим западным странам чрезвычайно важно, чтобы этот конфликт продолжался дальше», — отметил словацкий премьер, комментируя отсутствие согласия некоторых лидеров на проведение диалога между сторонами конфликта.
Глава правительства Словакии также выразил надежду на то, что эта позиция в будущем изменится, передает mail.ru. Он подчеркнул, что вопрос урегулирования ситуации — это личное дело Украины и России, и если обе стороны заинтересованы в переговорах, они должны иметь возможность их вести без внешнего давления или препятствий со стороны третьих стран.
Осторожность Зеленского и надежда Трампа: анализ BBC
Корреспондент BBC Фрэнк Гарднер охарактеризовал реакцию Зеленского на заявление Путина как осторожную и дипломатичную. По его словам, украинский лидер не стал резко критиковать российского президента за отказ от немедленного перемирия, назвав вместо этого его заявление «хорошим знаком». При этом корреспондент отмечает, что пока трудно сказать, отражает ли такая реакция со стороны Украины реальный настрой Киева или является лишь дипломатическим маневром.
Президент США Дональд Трамп в своих соцсетях уже успел отреагировать на обращение Путина, анонсировав наступление «большой недели» в контексте конфликта между Россией и Украиной. Он выразил надежду на скорое окончание военных действий. Соответствующее заявление он сделал в Truth Social.
"Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная «кровавая баня», как мы надеемся, подойдет к концу. Это будет совершенно новый и гораздо лучший МИР. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. Вместо этого США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Наступает БОЛЬШАЯ неделя!" — заявил Трамп. Он также добавил, что продолжает работать с каждой из сторон украинского конфликта.
При этом в своих публикациях Трамп не уточнил, о каких именно событиях идет речь и какие шаги могут быть предприняты для урегулирования конфликта. Однако он подчеркнул намерение работать над мирным разрешением ситуации и сосредоточить усилия на восстановлении экономики и развитии торговых отношений.
США идут в разрез риторике своего президента
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог выступил против инициативы президента России Владимира Путина начать переговоры до прекращения огня. Об этом Келлог сообщил в своем заявлении, подчеркнув необходимость сначала установить перемирие сроком на 30 дней, а уже затем переходить к мирным переговорам.
Такой подход, по его словам, соответствует позиции Киева и Европейского союза. При этом до этого Трамп в своем сообщении ничего не говорил про необходимость согласия Росси на прекращение огня. Но Келлог сослался на другие слова президента.
Сначала безоговорочное 30-дневное прекращение огня, а во время него переходите к всеобъемлющим мирным обсуждениям. А не наоборот», — заявил Келлог.
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