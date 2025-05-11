Цыганова вступилась за жителя ХМАО после скандала с флагом с символикой СССР

Российская артистка Вика Цыганова поддержала жителя ХМАО, который в Сургуте не смог участвовать 9 мая в автопробеге из-за флага с надписью «Рожденный в СССР». По ее мнению, организаторы поступили не корректно и не смогли четко разъяснить югорчанину причины отказа от участия в мероприятии.
«А вот так прошел автопробег в городе Сургут. Это видео за день успело облететь весь интернет. Мужчине запрещают участвовать в мероприятии с красным флагом, на котором написано „Рожденный в СССР“. Сотрудники тоже повели себя не вполне корректно. За все четыре минуты видео они так и не смогли четко разъяснить, что же не так с флагом», — поделилась артистка в своем telegram-канале.
Она посчитала ситуацию странной. Цыганова задалась вопросом, стоит ли запрещать, все что используют экстремистские организации, ведь так под угрозу может попасть георгиевская лента, если в друг ее начнут использовать в символике экстремисты.
Ранее конфликтом на автопробеге в Сургуте заинтересовалась журналист Маргарита Симоньян. Она не поняла действий местных чиновников, а саму ситуацию назвала «дикой».
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