Полковник Матвийчук раскрыл тайный смысл «евроультиматума» о 30-дневном перемирии

Матвийчук: Запад, ставя РФ ультиматум, хочет продолжения украинского конфликта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Запад рассчитывает накачать Украину военной техникой во время потенциального 30-дневного перемирия с Россией, уверен Матвийчук
Запад рассчитывает накачать Украину военной техникой во время потенциального 30-дневного перемирия с Россией, уверен Матвийчук Фото:
новость из сюжета
Украина собирается прекратить атаки на Россию на 30 дней

Западные страны, предложившие 30-дневное перемирие на Украине, преследуют цель — дать ВСУ время на восстановление боеспособности и получение новых вооружений. Именно поэтому они и решили поставить перед Россией так называемый «евроультиматум». Об этом рассказал журналистам военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Тридцатидневное перемирие на деле означает, что ВСУ продолжают поставки оружия на фронт. При этом Украина не берет на себя никаких обязательств по поводу безопасности России. Эта 30-дневная передышка, я полагаю, нужна для того, чтобы восстановить боеспособность ВСУ, пополнить их личным составом. Немцы, англичане, французы в это время перекинут технику на Украину», — заявил Матвийчук в беседе с MK.RU. По словам эксперта, западные государства фактически предъявили России ультиматум по окончании празднования Дня Победы, подразумевая поражение РФ.

Эксперт также объяснил, что российское предложение о переговорах в Стамбуле возвращает стороны к условиям, выдвинутым Москвой ранее — денацификация, демилитаризация Украины, прекращение поставок вооружений со стороны Запада и нейтральный статус страны. Матвийчук отметил, что если Киев откажется от переговоров, Россия продолжит специальную военную операцию и будет выполнять поставленные задачи.

Ранее Россия уже объявляла перемирия в честь Пасхи и Дня Победы, однако, по данным Минобороны РФ, в эти периоды фиксировались многочисленные нарушения со стороны ВСУ, включая тысячи обстрелов и попытки прорыва границы. В Кремле подчеркивали, что одним из условий прекращения огня должно быть прекращение поставок вооружения Украине, иначе перемирие даст Киеву преимущество для восстановления и усиления армии. В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Украине провести переговоры в Стамбуле, чтобы обсудить первопричины конфликта. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Западные страны, предложившие 30-дневное перемирие на Украине, преследуют цель — дать ВСУ время на восстановление боеспособности и получение новых вооружений. Именно поэтому они и решили поставить перед Россией так называемый «евроультиматум». Об этом рассказал журналистам военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Тридцатидневное перемирие на деле означает, что ВСУ продолжают поставки оружия на фронт. При этом Украина не берет на себя никаких обязательств по поводу безопасности России. Эта 30-дневная передышка, я полагаю, нужна для того, чтобы восстановить боеспособность ВСУ, пополнить их личным составом. Немцы, англичане, французы в это время перекинут технику на Украину», — заявил Матвийчук в беседе с MK.RU. По словам эксперта, западные государства фактически предъявили России ультиматум по окончании празднования Дня Победы, подразумевая поражение РФ. Эксперт также объяснил, что российское предложение о переговорах в Стамбуле возвращает стороны к условиям, выдвинутым Москвой ранее — денацификация, демилитаризация Украины, прекращение поставок вооружений со стороны Запада и нейтральный статус страны. Матвийчук отметил, что если Киев откажется от переговоров, Россия продолжит специальную военную операцию и будет выполнять поставленные задачи. Ранее Россия уже объявляла перемирия в честь Пасхи и Дня Победы, однако, по данным Минобороны РФ, в эти периоды фиксировались многочисленные нарушения со стороны ВСУ, включая тысячи обстрелов и попытки прорыва границы. В Кремле подчеркивали, что одним из условий прекращения огня должно быть прекращение поставок вооружения Украине, иначе перемирие даст Киеву преимущество для восстановления и усиления армии. В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Украине провести переговоры в Стамбуле, чтобы обсудить первопричины конфликта. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...