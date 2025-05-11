Полковник Матвийчук раскрыл тайный смысл «евроультиматума» о 30-дневном перемирии

Западные страны, предложившие 30-дневное перемирие на Украине, преследуют цель — дать ВСУ время на восстановление боеспособности и получение новых вооружений. Именно поэтому они и решили поставить перед Россией так называемый «евроультиматум». Об этом рассказал журналистам военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Тридцатидневное перемирие на деле означает, что ВСУ продолжают поставки оружия на фронт. При этом Украина не берет на себя никаких обязательств по поводу безопасности России. Эта 30-дневная передышка, я полагаю, нужна для того, чтобы восстановить боеспособность ВСУ, пополнить их личным составом. Немцы, англичане, французы в это время перекинут технику на Украину», — заявил Матвийчук в беседе с MK.RU. По словам эксперта, западные государства фактически предъявили России ультиматум по окончании празднования Дня Победы, подразумевая поражение РФ.
Эксперт также объяснил, что российское предложение о переговорах в Стамбуле возвращает стороны к условиям, выдвинутым Москвой ранее — денацификация, демилитаризация Украины, прекращение поставок вооружений со стороны Запада и нейтральный статус страны. Матвийчук отметил, что если Киев откажется от переговоров, Россия продолжит специальную военную операцию и будет выполнять поставленные задачи.
Ранее Россия уже объявляла перемирия в честь Пасхи и Дня Победы, однако, по данным Минобороны РФ, в эти периоды фиксировались многочисленные нарушения со стороны ВСУ, включая тысячи обстрелов и попытки прорыва границы. В Кремле подчеркивали, что одним из условий прекращения огня должно быть прекращение поставок вооружения Украине, иначе перемирие даст Киеву преимущество для восстановления и усиления армии. В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Украине провести переговоры в Стамбуле, чтобы обсудить первопричины конфликта.
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