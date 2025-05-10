Тысячи нарушений со стороны Украины привели к ранениям среди мирных: как прошло перемирие к 9 Мая

Президент России Владимир Путин в конце апреля объявил трехдневное перемирие с Украиной в честь 80-летия Победы, которое официально начало действовать с полуночи 8 мая. Предыдущее пасхальное перемирие было объявлено РФ незадолго до этого, которое Киев, по данным Минобороны РФ, нарушил более пяти тысяч раз. Не обошлось без провокаций и на этот раз. URA.RU рассказывает как прошел период прекращения огня в зоне СВО в честь 9 Мая.
Как прошло непосредственно само перемирие
9000 попыток нарушения
Министерство обороны РФ сообщило о серьезных нарушениях перемирия в честь Дня Победы. По данным ведомства, ВСУ нарушили условия перемирия более 5000 раз. В частности, было зафиксировано 1455 случаев обстрелов и 3502 удара с использованием беспилотников. Кроме того, военное министерство сообщило о четырех попытках прорыва украинских войск через границу в Курской и Белгородской областях. Спустя время Минобороны РФ обновили информацию, отметив девять тысяч попыток нападения.
Инцидент с БПЛА в Белгородской области
Один из серьезных инцидентов произошел в Белгородской области, где ВСУ использовали беспилотный летательный аппарат для атаки на здание правительства. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара пострадали два человека. Один из них — сотрудник Росгвардии, получивший осколочное ранение, был немедленно госпитализирован. Заместитель губернатора также получил травмы, в том числе сотрясение мозга.
Потери украинской армии перед перемирием
До начала перемирия, по информации Минобороны РФ, украинская армия понесла значительные потери. В районе ответственности группировки «Восток» было уничтожено до 195 украинских военнослужащих, одна реактивная система залпового огня «Град», а также другая военная техника и оборудование. В ходе наступления, группировка «Восток» смогла продвинуться вглубь оборонительных рубежей противника.
Значительные потери ВСУ в результате контратак
В результате ответных ударов российских войск ВСУ понесли большие потери. В частности, были поражены подразделения механизированных и десантно-штурмовых бригад, а также двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Богатырь, Новоукраинка и Федоровка (ДНР) и Темировка Запорожской области. Также были нанесены удары по соединениям трех механизированных бригад, трех бригад береговой обороны и двух бригад территориальной обороны ВСУ.
Тем не менее, несмотря на провокации со стороны Киева, Вооруженные силы России придерживаются установленного режима прекращения огня, действующего в связи с празднованием 80-летнего юбилея Победы. В министерстве подчеркивали, что российские войска продолжают строго выполнять условия перемирия на линии соприкосновения в зоне СВО. При этом в ведомстве также заявили о готовности пресекать возможные провокации со стороны киевских властей. Будущие решения и действия российских сил будут определяться развитием оперативной обстановки в регионе. В Кремле на это подчеркнули, что анализируют ситуацию со всеми атаками ВСУ в период перемирия.
Зеленский изначально дал понять, что провокации будут
Практически сразу после того, как Путин официально объявил о перемирии накануне 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях намекнул на потенциальные удары со стороны Киева по России. Он писал, что украинское военное командование выбирает для нанесения ударов наиболее чувствительные для России объекты. При этом он апеллировал к тому, что якобы пытается убедить таким образом Россию согласиться на 30-дневное перемирие.
Позднее он попытался оказать давление на проведение Парада Победы в Москве, намекнув на вероятность провокаций. Об этом Зеленский заявил в своем вечернем видеообращении.
«Они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — сказал Зеленский. Его заявление опубликовано в официальном telegram-канале украинского президента.
На это отреагировали не только в РФ, но и за рубежом. Например, аналитики издания Strategic Culture писали, что президент Украины Владимир Зеленский отверг инициативу Путина о введении режима прекращения огня, поскольку такое решение могло бы поставить под угрозу легитимность его власти. «Совместное празднование 9 Мая с российским народом может вызвать сомнения в легитимности и без того малопопулярного и дискредитированного правительства Зеленского», — писали журналисты.
К провокациям готовились заранее
В преддверии Дня Победы на территории России украинская сторона, по мнению военного эксперта Владимира Ераносяна, готовила серию провокаций. Специалист полагал, что наиболее вероятной целью для возможных атак ВСУ будет либо Крым, либо приграничные территории.
Ераносян также подчеркивал, что у Украины отсутствуют возможности для нанесения ударов по стратегическим объектам, расположенным в глубине российской территории — в частности, по Красной площади и Крымскому мосту. Эксперт добавил, что для осуществления своих атак украинские военные активно используют инфраструктуру Причерноморья, включая порты Черноморска, биосферные заповедники к югу от Белгород-Днестровского, а также остров Змеиный.
Слухи об ударе «Орешником»
За несколько дней до непосредственно Дня Победы Mash писал, что Путин поручил Минобороны РФ определить в Киеве потенциальные цели для удара новейшей ракетной системой «Орешник» в случае провокаций Украины в День Победы. Однако потом в Кремле подчеркнули, что новых указаний по трехдневному перемирию в дни 80-летия Победы не поступало. Россия не собирается менять свою позицию по перемирию, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, будет ли Россия отвечать на атаки украинских беспилотников по регионам новым ударом «Орешника». Россия не собирается менять свою позицию по перемирию, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Киев заявил о согласии на 30-днейвный мир
Украина и европейские государства достигли соглашения о полном прекращении огня сроком не менее 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Решение было принято по итогам переговоров, прошедших в Киеве с участием руководителей Франции, Германии, Великобритании и Польши.
Сибига отметил на своей странице в социальной сети Х, что Украина вместе с союзниками выразила готовность реализовать полное и безоговорочное прекращение боевых действий на суше, в воздухе и на море на период не менее 30 дней с 12 мая. В украинскую столицу для участия во встрече прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и председатель правительства Польши Дональд Туск.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно говорил, что одним из условий установления временного перемирия в 30 дней на территории Украины является прекращение поставок вооружения Киеву. Он отметил, что в противном случае режим прекращения огня предоставит украинской стороне односторонние преимущества. По мнению Кремля, отсутствие подобных ограничений позволит Украине воспользоваться паузой для проведения масштабной мобилизации, переброски дополнительных сил к линии соприкосновения, подготовки новых военнослужащих, а также восстановления боеспособности действующих частей.
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