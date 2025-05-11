Появилась не связанная с наркотиками версия о содержимом пакетика Макрона

Политолог Марков: в загадочном пакетике Макрона было лекарство
© Служба новостей «URA.RU»
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Макрон не рассказал публике о содержимом своего пакетика
Макрон не рассказал публике о содержимом своего пакетика Фото:

В пакетике, который президент Франции Эммануэль Макрон пытался скрыть от камер во время встречи в Киеве, находилось лекарство. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков. По его словам, глава Франции не хочет раскрывать подробности о своем заболевании, поэтому и старался утаить содержимое пакетика от журналистов.

«Мое мнение — это лекарство от болезни, про которую Макрон не хочет, чтобы все знали», — написал Марков в своем telegram-канале. Политолог отметил, что французский лидер до сих пор не дал разъяснений по поводу содержимого загадочного пакетика, несмотря на то, что эта тема активно обсуждается в средствах массовой информации.

Марков также добавил, что некоторые высказывают предположение о более неоднозначном содержимом: «Некоторые предположили, что в пакетике были наркотики». Сам лидер Франции и его коллеги такие слухи не комментируют.

В СМИ ранее появилось видео, где Макрон спрятал от медиа некий пакетик, а в этот же момент его коллега из Германии Фридрих Мерц прикрыл рукой небольшую ложечку. Публика предположила, что это тоже могло быть связано с наркотиками.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент, высмеяв забывших убрать подозрительный пакетик и ложечку лидеров Франции и Германии. Съемку сделали журналисты, которые оказались с камерами на месте встречи европейских лидеров в Киеве. Кадры быстро разошлись по соцсетям и вызвали бурное обсуждение среди пользователей.

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В пакетике, который президент Франции Эммануэль Макрон пытался скрыть от камер во время встречи в Киеве, находилось лекарство. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков. По его словам, глава Франции не хочет раскрывать подробности о своем заболевании, поэтому и старался утаить содержимое пакетика от журналистов. «Мое мнение — это лекарство от болезни, про которую Макрон не хочет, чтобы все знали», — написал Марков в своем telegram-канале. Политолог отметил, что французский лидер до сих пор не дал разъяснений по поводу содержимого загадочного пакетика, несмотря на то, что эта тема активно обсуждается в средствах массовой информации. Марков также добавил, что некоторые высказывают предположение о более неоднозначном содержимом: «Некоторые предположили, что в пакетике были наркотики». Сам лидер Франции и его коллеги такие слухи не комментируют. В СМИ ранее появилось видео, где Макрон спрятал от медиа некий пакетик, а в этот же момент его коллега из Германии Фридрих Мерц прикрыл рукой небольшую ложечку. Публика предположила, что это тоже могло быть связано с наркотиками. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент, высмеяв забывших убрать подозрительный пакетик и ложечку лидеров Франции и Германии. Съемку сделали журналисты, которые оказались с камерами на месте встречи европейских лидеров в Киеве. Кадры быстро разошлись по соцсетям и вызвали бурное обсуждение среди пользователей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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