Появилась не связанная с наркотиками версия о содержимом пакетика Макрона

В пакетике, который президент Франции Эммануэль Макрон пытался скрыть от камер во время встречи в Киеве, находилось лекарство. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков. По его словам, глава Франции не хочет раскрывать подробности о своем заболевании, поэтому и старался утаить содержимое пакетика от журналистов.
«Мое мнение — это лекарство от болезни, про которую Макрон не хочет, чтобы все знали», — написал Марков в своем telegram-канале. Политолог отметил, что французский лидер до сих пор не дал разъяснений по поводу содержимого загадочного пакетика, несмотря на то, что эта тема активно обсуждается в средствах массовой информации.
Марков также добавил, что некоторые высказывают предположение о более неоднозначном содержимом: «Некоторые предположили, что в пакетике были наркотики». Сам лидер Франции и его коллеги такие слухи не комментируют.
В СМИ ранее появилось видео, где Макрон спрятал от медиа некий пакетик, а в этот же момент его коллега из Германии Фридрих Мерц прикрыл рукой небольшую ложечку. Публика предположила, что это тоже могло быть связано с наркотиками.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент, высмеяв забывших убрать подозрительный пакетик и ложечку лидеров Франции и Германии. Съемку сделали журналисты, которые оказались с камерами на месте встречи европейских лидеров в Киеве. Кадры быстро разошлись по соцсетям и вызвали бурное обсуждение среди пользователей.
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