Глава комитета внутренней политики Сургута (ХМАО) Андрей Саликов объяснился за скандал на автопробеге с флагом СССР. В беседе с URA.RU он предположил, что мог стать жертвой провокации и что пытался объяснить жителю Лянтора, почему символика «Рожденный в СССР», размещенная на флаге, не рекомендована к использованию, поскольку может относиться к запрещенной экстремистской организации «Граждане СССР»*.
«Она с 2022 года внесена в реестр Минюста. То есть, по сути своей, символика СССР не запрещена. Ни герб, ни флаг не запрещены. Но ровно до того момента, пока люди, не начинают с этими символами произносить какие-либо лозунги, направленные против действующей власти. „Граждане СССР“ не признают Россию как государство. Когда их организация было объявлено экстремистским, то они начали использовать другие формулировки — „рожден в СССР“, „гражданин СССР“, „Мы из СССР“. На автопробеге участвовало больше 800 машин и 100 мотоциклов. И только один участник отказался от выполнения требований, которые были прописаны в федеральном брендбуке „Бессмертного полка“. Возможно, я стал жертвой какой-то провокации», — добавил чиновник.
Саликов пояснил, что участнику были предложены варианты замены. «У него на автомобиле был установлено Знамя Победы и флаг, который не имеет никакого отношения к флагу СССР. Это была такая вольная компиляция, придуманная, скорее всего, дизайнерами. Там был и герб, и другие символы и надписи. Мы предлагали ему заменить на другой флаг. От всего этого он отказался и вел себя довольно-таки агрессивно. Мы себя вели — как организаторы, так и сотрудники полиции — в рамках приличий, на что нам наш собеседник отвечал в грубой и порой нецензурной форме», — прокомментировал Саликов.
Скандал из-за флага вспыхнул в Сургуте во время акции «Бессмертный автополк». Поведение сургутских чиновников осудила главред Russia Today Маргарита Симоньян.
* «Граждане СССР» признаны экстремистским движением и запрещены на территории РФ
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