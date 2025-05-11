Симоньян упрекнула чиновников Сургута за историю с флагом СССР

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Журналист назвала историю с флагом в Сургуте «дикой»
Журналист назвала историю с флагом в Сургуте «дикой» Фото:

Историей в Сургуте (ХМАО), где югорчанину 9 мая не разрешили участвовать в автопробеге из-за флага с надписью «Рожденный в СССР», заинтересовалась главред телеканала RT Маргарита Симоньян. Она не поняла действий местных чиновников, а саму ситуацию назвала «дикой».

«Дикая история из Сургута. Мужчине не разрешили участвовать в автопробеге „Бессмертный полк“ с флагом, на котором написано „Рожденный в СССР“. Чиновники Сургута, ну вы чего?» — написала Симоньян в своем telegram-канале.

Отказ был мотивирован тем, что данная символика запрещена. В мэрии Сургута пояснили о четко установленных требованиях к участникам автопробега и той атрибутике, которая могла быть использована в мероприятии, в том числе и флаги. Югорчанин мог снять неподходящий флаг и принять участие в автопробеге, но он отказался.

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Историей в Сургуте (ХМАО), где югорчанину 9 мая не разрешили участвовать в автопробеге из-за флага с надписью «Рожденный в СССР», заинтересовалась главред телеканала RT Маргарита Симоньян. Она не поняла действий местных чиновников, а саму ситуацию назвала «дикой». «Дикая история из Сургута. Мужчине не разрешили участвовать в автопробеге „Бессмертный полк“ с флагом, на котором написано „Рожденный в СССР“. Чиновники Сургута, ну вы чего?» — написала Симоньян в своем telegram-канале. Отказ был мотивирован тем, что данная символика запрещена. В мэрии Сургута пояснили о четко установленных требованиях к участникам автопробега и той атрибутике, которая могла быть использована в мероприятии, в том числе и флаги. Югорчанин мог снять неподходящий флаг и принять участие в автопробеге, но он отказался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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