11 мая 2025

Axios: Зеленский будет 15 мая в Турции даже без прекращения огня

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным при любых обстоятельствах
Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным при любых обстоятельствах Фото:
новость из сюжета
Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Президент Украины Владимир Зеленский готов к предстоящей встрече с главой РФ Владимиром Путиным 15 мая в Турции, чтобы обсудить возможности прекращения конфликта. Политик намерен прибыть в Анкару, даже если Россия не согласится остановить огонь. Об этом пишут западные СМИ.

«Зеленский прибудет в Турцию в четверг, даже если Россия не согласится начать прекращение огня в понедельник», — написал американский новостной сайт Axios. По сведениям издания, целью визита станет обсуждение «необходимой основы для дипломатии», которая может способствовать прекращению боевых действий. Встреча Путина и Зеленского должна произойти впервые за последние три года.

Как сообщало URA.RU ранее, Зеленский заявил о готовности поехать в Стамбул после требования американского президента США Дональда Трампа. Перед этим американский политик написал в своей соцсети, что его украинский коллега должен немедленно согласиться на переговоры с Россией.

В воскресенье, 11 мая, Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Об этом глава государства заявил в ходе выступления перед журналистами.

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Президент Украины Владимир Зеленский готов к предстоящей встрече с главой РФ Владимиром Путиным 15 мая в Турции, чтобы обсудить возможности прекращения конфликта. Политик намерен прибыть в Анкару, даже если Россия не согласится остановить огонь. Об этом пишут западные СМИ. «Зеленский прибудет в Турцию в четверг, даже если Россия не согласится начать прекращение огня в понедельник», — написал американский новостной сайт Axios. По сведениям издания, целью визита станет обсуждение «необходимой основы для дипломатии», которая может способствовать прекращению боевых действий. Встреча Путина и Зеленского должна произойти впервые за последние три года. Как сообщало URA.RU ранее, Зеленский заявил о готовности поехать в Стамбул после требования американского президента США Дональда Трампа. Перед этим американский политик написал в своей соцсети, что его украинский коллега должен немедленно согласиться на переговоры с Россией. В воскресенье, 11 мая, Владимир  Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Об этом глава государства заявил в ходе выступления перед журналистами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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