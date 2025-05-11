Axios: Зеленский будет 15 мая в Турции даже без прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский готов к предстоящей встрече с главой РФ Владимиром Путиным 15 мая в Турции, чтобы обсудить возможности прекращения конфликта. Политик намерен прибыть в Анкару, даже если Россия не согласится остановить огонь. Об этом пишут западные СМИ.
«Зеленский прибудет в Турцию в четверг, даже если Россия не согласится начать прекращение огня в понедельник», — написал американский новостной сайт Axios. По сведениям издания, целью визита станет обсуждение «необходимой основы для дипломатии», которая может способствовать прекращению боевых действий. Встреча Путина и Зеленского должна произойти впервые за последние три года.
Как сообщало URA.RU ранее, Зеленский заявил о готовности поехать в Стамбул после требования американского президента США Дональда Трампа. Перед этим американский политик написал в своей соцсети, что его украинский коллега должен немедленно согласиться на переговоры с Россией.
В воскресенье, 11 мая, Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Об этом глава государства заявил в ходе выступления перед журналистами.
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